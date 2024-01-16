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徐巧芯認同民眾黨4改革 強調國民黨還要加碼

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨立委當選人徐巧芯說，認同民眾黨的四點，國民黨還要再加碼。記者邱書昱／攝影
國民黨立委當選人徐巧芯說，認同民眾黨的四點，國民黨還要再加碼。記者邱書昱／攝影

大選落幕，立法院2月1日即將開議並選出正副院長，針對民眾黨提出的「改革4主張」。國民黨立委當選人徐巧芯說，認同之外還要加碼，像是不能濫用國家機密保護法等。至於是否擔心綠白合？她也說，沒有關係，因為國民黨不可能將執政的希望，寄託其他政黨上面。

徐巧芯談到機密保護法，當初提出國安人員花費多少預算在賴皮寮時，竟然是國家機密，且有許多立委反映，這7年多來只要是敏感資料，行政單位就會拖延待新聞過後再提供，或者以機密為由拒絕。

她說，但是根據國家機密保護法規定，應以最小範圍而為之，明顯是行政體系擴權，作為執政不力的遮羞布。

徐巧芯說，國民黨也會負責任提出自己的院長人選，至於說提出什麼人選，黨中央還在規劃中，不過，選舉期間對韓國寄與厚望，因此推出韓國瑜的機率很高，至於怎麼合縱連橫，就有待黨中央佈局。

反觀民進黨對於民眾所提出的方案冷處理。徐巧芯說，這完全可以看見民進黨對國會改革一點興趣都沒有，閹割自己監督執政黨權利，也是閹割人民權利。

至於綠白合？徐巧芯也說沒有關係，因為民眾黨是自己主體性的政黨，不能合作，就公允競爭，國民黨不可能執政希望寄託其他政黨上面，這也是不尊重其他小黨，國民黨還有很多耕耘空間，逐步努力，壯大政黨，擴大支持。

2024選舉 2024立委選舉 徐巧芯

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