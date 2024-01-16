王鴻薇：民進黨大內宣說諾魯與我國很好 選完馬上斷交

諾魯與中華民國斷交，引發議論。國民黨立委王鴻薇今天表示，民進黨政府去年透過國家通訊社釋放諾魯新政權與我國關係更好的訊息，未料現在就立刻斷交，民進黨只會大內宣，碰上問題都說都是中國的錯，外交部很明顯也有責任。

王鴻薇說，諾魯被外交部形容是突襲式斷交，難道外交部到現在才恍然大悟？去年中央社報導諾魯政權變天，新總統產生，當時還引述涉外人士發言，指出新任總統更挺台灣，但比照到現在局面，訊息是否有誤？涉外人士究竟是誰？

王鴻薇表示，民進黨政府只會透過國家通訊社，釋放假消息，想在國內粉飾太平，向全民表達新的諾魯政權更挺台灣，但自己好奇，民進黨政府口中所謂的挺台灣，是挺成這個樣子？

王鴻薇指出，選舉完兩天，諾魯立刻與我國斷交，中華民國的外交處境相當困難，中國確實是不斷在挖牆腳，但民進黨政府要不要回頭看看自己的所作所為，總是在大內宣，在這樣難堪的局面，還是只把責任全部推給中國，難道外交部都沒有責任？