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他還有潛力 侯友宜母校導師勉：東山再起 真金不怕火煉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
侯友宜敬重母校嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴勉其東山再起。圖／賴正雄提供
侯友宜敬重母校嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴勉其東山再起。圖／賴正雄提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

侯友宜總統選舉敗選，定居美國、84歲的侯友宜母校嘉中退休導師賴正雄說，敗選原因錯綜複雜，不是侯一個人的責任，不能因為敗選否定其能力，侯的潛力還可用，國家需要他，希望有機會他能夠再東山再起，「好人總有出頭的一天，留得青山在不怕沒柴燒、真金不怕火煉！」

「時也、運也、命也，決定人的一生，而天時、地利、人和更是成功與失敗關鍵」，賴正雄說，即使侯友宜未能勝選，但也使藍營的立委席位贏綠委，未使綠委過半，當然白色力量崛起，也代表另一股制衡的力量的出現。

在可預見的未來，兩大黨局面，可能即將被三黨分庭對抗所取代。另外，將來立法院合作模式可能白綠機會大於藍白，因為前者對白更有利，國民黨沒有行政權，只有乾瞪眼的份。

賴正雄說，今後欲掌控台灣政權者，必須有「三分天下有其二」的智慧與才能，2千多年前的「合縱連橫」或許重現台灣！誰說歷史不會重演？侯友宜敗選的主因應是，柯Ｐ的選擇與綠營合作，號召其信徒，拉走不少中間選民。

侯友宜 美國

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