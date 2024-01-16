他還有潛力 侯友宜母校導師勉：東山再起 真金不怕火煉
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
侯友宜總統選舉敗選，定居美國、84歲的侯友宜母校嘉中退休導師賴正雄說，敗選原因錯綜複雜，不是侯一個人的責任，不能因為敗選否定其能力，侯的潛力還可用，國家需要他，希望有機會他能夠再東山再起，「好人總有出頭的一天，留得青山在不怕沒柴燒、真金不怕火煉！」
「時也、運也、命也，決定人的一生，而天時、地利、人和更是成功與失敗關鍵」，賴正雄說，即使侯友宜未能勝選，但也使藍營的立委席位贏綠委，未使綠委過半，當然白色力量崛起，也代表另一股制衡的力量的出現。
在可預見的未來，兩大黨局面，可能即將被三黨分庭對抗所取代。另外，將來立法院合作模式可能白綠機會大於藍白，因為前者對白更有利，國民黨沒有行政權，只有乾瞪眼的份。
賴正雄說，今後欲掌控台灣政權者，必須有「三分天下有其二」的智慧與才能，2千多年前的「合縱連橫」或許重現台灣！誰說歷史不會重演？侯友宜敗選的主因應是，柯Ｐ的選擇與綠營合作，號召其信徒，拉走不少中間選民。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言