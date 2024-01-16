美代表團與賴清德會面 傳達兩岸維持現狀立場

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）指出，美國代表團昨天與總統當選人賴清德見面，向賴清德表達政策延續的重要，包括兩岸維持現狀。

她指出，代表團來台是依循慣例，以私人身分訪台，代表美國對台灣跨黨派的支持，晉見蔡英文總統，也與賴清德、蕭美琴、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫等人會面。

羅森伯格陪同美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley），及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）1月14日訪台，羅森柏格表示，她代表美國祝賀台灣人民完成了一場自由且公平的選舉，祝賀正副總統當選人賴清德，和蕭美琴，台灣民主是國際的典範。

羅森柏格說，美國對台灣的支持是堅若磐石，代表團上午離台，她本周繼續留在台灣，持續與台灣政要討論各項議題。

羅森柏格表示，代表團向賴清德表達關鍵政策延續的重要性，包括兩岸維持現狀，以及國防議題。美國承諾支持台灣維持自我防衛能力，運用國會授權的工具落實這項承諾，台灣近期的國防改革，是很重要的一步，是朝向國防強化的努力。

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