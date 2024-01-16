美代表團與賴清德會面 傳達兩岸維持現狀立場
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）指出，美國代表團昨天與總統當選人賴清德見面，向賴清德表達政策延續的重要，包括兩岸維持現狀。
她指出，代表團來台是依循慣例，以私人身分訪台，代表美國對台灣跨黨派的支持，晉見蔡英文總統，也與賴清德、蕭美琴、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫等人會面。
羅森伯格陪同美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley），及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）1月14日訪台，羅森柏格表示，她代表美國祝賀台灣人民完成了一場自由且公平的選舉，祝賀正副總統當選人賴清德，和蕭美琴，台灣民主是國際的典範。
羅森柏格說，美國對台灣的支持是堅若磐石，代表團上午離台，她本周繼續留在台灣，持續與台灣政要討論各項議題。
羅森柏格表示，代表團向賴清德表達關鍵政策延續的重要性，包括兩岸維持現狀，以及國防議題。美國承諾支持台灣維持自我防衛能力，運用國會授權的工具落實這項承諾，台灣近期的國防改革，是很重要的一步，是朝向國防強化的努力。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言