蘇起出書談美中 分析蔡英文為何在戰術上是最成功總統

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國安會前祕書長蘇起19日將舉辦「美中對抗下的台灣選擇」新書發表會。圖／取自博客來網頁
國安會前祕書長蘇起19日將舉辦「美中對抗下的台灣選擇」新書發表會。圖／取自博客來網頁

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2024大選落幕，國安會前祕書長蘇起即將在19日推出由天下文化出版的新書「美中對抗下的台灣選擇」。據了解，為了不要引起選舉期間美中台的敏感話題，蘇起刻意在選後才舉辦新書發表會。該書除了提及蘇起與兩岸的機緣外，其中3章以「台灣沉淪的起點、逗點、終點」為題，分析前總統李登輝、陳水扁、馬英九及現任總統蔡英文；內容囊括過去與現在的美中台情勢，最後一章也談到台灣未來的9個劇本。

「這是一本非常難寫的書」，蘇起在序中開門見山地這麼說。他表示，自己從動念到動筆，停停寫寫好多年，就怕掛一漏萬，失之偏頗，但最後仍決定放下猶豫，給歷史留下一個記錄，不管對錯，不顧人情。

蘇起表示，在台灣沉淪的章節中，起點是1997年李登輝的突襲修憲，讓中華民國總統變成有權無責的「民選國王」，再加上九四修憲通過的「相對多數選制」，政壇菁英從此以爭權奪利為志業。而陳水扁進一步把「民選國王」的威力發揮到淋漓盡致，以致他自己與整個台灣都向下沉淪。

蘇起指出，馬英九原具最好的內外條件，可以讓台灣振衰起敝，但他的政策雖然正確，卻因個性及領導作風過於保守，加上台灣社會在兩岸和緩後產生虛幻的安全感，以致8年政績並未深入人心。

蘇起也分析，蔡英文在戰術上是歷來最成功的總統，她讓國際看到「白雪公主」，而國內實際卻是十足的「女王」；但她對「兩國論」的堅持，及一面倒向美國並全力配合「抗中」的大戰略，卻把台灣玩進美中競爭的風暴圈裡，變成「兩隻狗搶的骨頭」。

該書還提及世界出現10個巨大的「突然」：一，100年沒影子的疫情橫掃全球；二，70年不見的歐洲人互打及白種人互打突然出現；三、40年沒發生的美中對抗突然發生；四，美國國力與全球領導力從來不曾這麼衰弱；五，美中台從來沒有像現在這樣同時由鷹派當家，皆無妥協意願。

六，美中的台海軍力對比從來沒這麼向中共傾斜；七，大陸內部對台思想、力量、意志從來沒像現在這麼集中；八，海峽兩岸的對抗很久沒這麼清晰尖銳；九，美中溝通從未如此低迷；十，兩岸官方溝通很久沒有如此清零。蘇起說，上述十點過去能同時出現一、兩點都十分罕見，今天卻全部到位，而且被多方人士概稱為「百年未見的巨變」。

在最後一章「台灣未來可能的九個劇本」，蘇起表示，其中不動武的四個是「現狀常態化」、「兩岸政治對話」、「美中談判」，及兩岸合意統一的「蘇格蘭化」；動武的五個則是由某個意外引爆的「南海撞機化」、快速武統的「克里米亞化」、激戰未決的「烏克蘭化」、武獨成功的「美利堅化」，及觸動核武的「廣島化」。但最終上演哪個劇本，當然只有時間能證明。

蘇起 馬英九 蔡英文

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