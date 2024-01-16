賴清德會美代表團：捍衛台海和平穩定

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台灣大選結束，美國政府派遣資深跨黨派代表團訪台，昨（15）日在總統府獲蔡英文總統接見後，隨後在民進黨中央黨部會見正副總統當選人賴清德及蕭美琴。賴清德以總統當選人身分指出，台灣未來在他和蕭美琴領導之下，會在蔡總統基礎之上持續捍衛台海和平穩定，希望美國繼續支持台灣。

美方代表團成員包括美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦柏格，由美在台協會（AIT）主席羅森柏格陪同。

代表團也會晤總統大選失利的新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲及國民黨主席朱立倫。侯友宜表示，感謝美方對選舉的關心，他接下來任務是繼續推動市政。

蔡總統接見時指出，美方除了在大選後立即發表祝賀聲明，也派遣跨黨派資深代表團訪問台灣，充分展現美國對台灣民主的支持，更凸顯台美緊密堅實的夥伴關係，未來台美將共同合作，因應各項全球性挑戰，也希望台美關係持續前進，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

哈德利指出，台灣的民主為世界樹立閃亮的模範，也是一個基於透明公開、法治、尊重人權及自由的民主成功故事；他重申美國對台灣的承諾堅若磐石、有原則且跨黨派，美國會與朋友站在一起。

史坦柏格表示，無論是民主黨或共和黨政府，美國長久以來的政策具有一貫性，台美是基於非正式但友好的關係，堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為，相信此一政策對區域內所有人民都是有利的。

賴清德於會面時指出，美國在我國大選後立即發表祝賀聲明，並派遣重量級跨黨派代表來台，向他和蕭美琴表達祝賀，充分展現美國對台灣民主的強勁支持，對台灣意義重大。

儘管中國大陸持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾台灣，但台灣仍能夠沉穩因應，與包括美國在內的理念相近夥伴合作，努力維持台海和平現狀。

賴清德說，如蔡總統一再強調，現在的台灣是世界的台灣，台灣未來在他和蕭美琴領導之下，會在蔡總統基礎之上，持續捍衛台海和平穩定，希望美國繼續支持台灣，深化台美在各領域的互利合作，聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮。

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