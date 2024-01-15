被點名接任賴政府閣揆 潘孟安喊「扯太遠」透露選舉後下一步

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨主席賴清德當選下任總統，外界對未來內閣組成充滿好奇，賴清德的競選總幹事潘孟安、民進黨前主席卓榮泰及國安會秘書長顧立雄都被點名可能擔任閣揆。潘孟安今天表示，扯太遠，現在不宜也不適合談論此議題，行政院長陳建仁非常穩健領導。話鋒一轉，他突然說，他屏東的家芒果快要採收，大概4月就會收成。

民進黨沒有在新國會過半，與在野黨是否有溝通管道？潘孟安說，目前還沒有，民進黨黨團會議進行之後，在做相關工作，他也強調，「門都是開的」。

對於外界關心在野對話，潘孟安表示，新國會即將誕生，將看狀況聯繫，尊重各黨的節奏。接下來民進黨立院黨團會開黨團會議，尊重黨團決議及國會自主。黨團決議後，賴清德也會全力支持。

外界也關心賴清德屬新潮流系，未來新政府會如何運作？潘孟安說，民進黨都是派系共治，沒有誰是老大、老二，絕對不會因為誰當選總統就改變。民進黨是大鳴大放的政黨，不是一個人的政黨，共治是一定的方向。對內會路線辯論，但有共識之後就一致對外。

至於新內閣，潘孟安也再次強調，現在提這個問題，言之過早，選舉激情過後要冷靜冷卻一下。現在才開始要安排謝票行程，要去各縣市傾聽並感謝輔選團隊，接下來要啟動各縣市「感恩便當會」，跟大家感謝，農曆年拜廟發紅包也會規畫。

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