宜蘭下屆5合1選舉首長任滿「缺超多」 他喊「海選」人才

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

宜蘭縣下次五合一選舉，除了縣長任期屆滿將改選，全縣12個鄉鎮市多達10個鄉鎮長也任滿。面對政治版圖重新洗牌，民進黨宜蘭操盤手陳金德表示，黨內想選的人儘早尋找自己戰鬥位置，各就各位，亦可比照「海選」徵才，鼓勵優秀年輕人從政。

除了宜蘭市長及頭城鎮長目前只做1任，任期未屆滿，未來有10個鄉鎮長二屆任期屆滿，他們可能轉換跑道改選縣議員或角逐縣長大位，縣議員也有可能改選鄉鎮長等。

其實，民進黨近年來在宜蘭已出現從政人才斷層，國民黨執政縣長兩屆8年，全縣12個鄉鎮市也只有蘇澳鎮長與五結鄉長是民進黨籍，綠營缺乏培養從政人才的舞台。

面對這麼多的首長卸任缺額，藍綠如何布局？信賴台灣之友會總會秘書長陳金德是這次總統大選的宜蘭操盤手，他說，五合一選舉時間距離不到3年，應該早一點啟動鋪排，想選的人尋找自己戰鬥位置，儘早各就各位。

這次總統大選中，看到年輕人的影響力，陳金德認為，優秀從政者需經過養成、經驗及歷練，民進黨重新整合布署2026年五合一選舉，建議可透過類似「海選」機制，對外徵求年輕人或優秀新人從政，從基層培養有實力的人才。

對此，國民黨縣黨部主委張建榮表示，據他了解，目前即將任滿的鄉鎮長都有在安排布局自己的接班人，比較不用擔心，如果有問題的話，黨部再幫忙協調。