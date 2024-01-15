王必勝：高端本周內開董事會 決定合約是否提前公開
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
2024總統大選期間，高端新冠疫苗合約是否公開，成為選戰關注議題，第16屆總統當選人賴清德當時也表態贊成公開。衛福部次長王必勝今天表示，已與高端取得聯繫，對方很快就會召開董事會，預計本周內就會召開、決定是否提前公開合約。
王必勝上周表示，高端公司已經同意召開董事會，討論是否公開合約，一切要看高端公司的最後決定；衛福部長薛瑞元昨天說，衛福部還在等、還是會再追。
王必勝今天說，已接獲高端回覆，將於這周內召開董事會，決定是否提前公開合約。
衛福部疾管署曾強調，針對高端新冠疫苗採購合約爭議，相關合約均無不可告人之事，一切採購流程均依照相關法規及國際商業慣例嚴謹進行。在國際上新冠疫苗緊急採購狀況相同，各國政府與疫苗廠皆未對外揭露商業條款，以確保採購與供應之間議價的動態平衡。
疾管署表示，採購案在雙方議約過程中，雙方皆嚴格恪守保密義務，涉及商業採購的合約條文，雙方皆有保密責任，不只契約條文，更涉及眾多其他檢附商業資料。廠商方為主要資訊提供者，機關作為資訊接受方亦需承擔保密責任。
針對高端疫苗合約依法公布時程，薛瑞元先前表示，各疫苗廠牌合約保密時間為，高端和AZ均保密5年、Novavax保密7年、BNT則為10年，預計在2026至2031年分別解密，莫德納公司則不同意解密。
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言