王必勝：高端本周內開董事會 決定合約是否提前公開

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統大選期間，高端新冠疫苗合約是否公開，成為選戰關注議題，第16屆總統當選人賴清德當時也表態贊成公開。衛福部次長王必勝今天表示，已與高端取得聯繫，對方很快就會召開董事會，預計本周內就會召開、決定是否提前公開合約。

王必勝上周表示，高端公司已經同意召開董事會，討論是否公開合約，一切要看高端公司的最後決定；衛福部長薛瑞元昨天說，衛福部還在等、還是會再追。

王必勝今天說，已接獲高端回覆，將於這周內召開董事會，決定是否提前公開合約。

衛福部疾管署曾強調，針對高端新冠疫苗採購合約爭議，相關合約均無不可告人之事，一切採購流程均依照相關法規及國際商業慣例嚴謹進行。在國際上新冠疫苗緊急採購狀況相同，各國政府與疫苗廠皆未對外揭露商業條款，以確保採購與供應之間議價的動態平衡。

疾管署表示，採購案在雙方議約過程中，雙方皆嚴格恪守保密義務，涉及商業採購的合約條文，雙方皆有保密責任，不只契約條文，更涉及眾多其他檢附商業資料。廠商方為主要資訊提供者，機關作為資訊接受方亦需承擔保密責任。

針對高端疫苗合約依法公布時程，薛瑞元先前表示，各疫苗廠牌合約保密時間為，高端和AZ均保密5年、Novavax保密7年、BNT則為10年，預計在2026至2031年分別解密，莫德納公司則不同意解密。

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