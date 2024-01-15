指陳吉仲抄襲遭判拘役 凌濤：有無不當政治力干擾？

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、副發言人楊智伃先前開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「慣犯」，陳吉仲自提告訴3人誹謗罪嫌，台北地方法院今依散布文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金，可上訴。凌濤下午回應，對判決結果感到遺憾，將提出上訴，並質疑在執政黨勝選的第1個工作天，就收到如此判決，不禁讓人懷疑有無受到不當干擾？

凌濤表示，民意代表檢驗國家要員乃天經地義，過去在各項記者會的議題檢驗上，均秉持事實說話，農委會主委貴為掌管國家農業發展方向的要員，在民主社會中，言行與計畫承攬應受社會大眾與民意代表檢驗，誠屬民主政治中的常態。

凌濤說，假使今日該判決成立，將嚴重衝擊當權人士被公眾檢驗的力量，因此除了對判決感到遺憾外，後續也將上訴爭取司法公道、捍衛民主政治常規，更期待二審法院將會作出公正判決、伸張正義。

凌濤指出，該案纏訟1年多，不見陳吉仲親自到庭說明過半次，而今日不過是執政黨勝選後的第一個工作日，就馬上收到出如此戕害民意代表檢驗國家要員言行的判決，不禁讓人懷疑相關過程是否受到外界不當政治力干擾？

凌濤說，作為民意代表，檢證官員言行是否一致是職責所在，絕對不會被他人利用司法干擾而受到影響，未來會加倍檢驗力道，讓所有官員的言行被攤在陽光下檢驗、不會包庇。

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