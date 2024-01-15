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指涉陳吉仲抄襲遭判拘役 凌濤、張斯綱、楊智伃將上訴

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨台北市議員張斯綱（中）、桃園市議員凌濤（左）、副發言人楊智伃指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，台北地方法院依散佈文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員張斯綱（中）、桃園市議員凌濤（左）、副發言人楊智伃指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，台北地方法院依散佈文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金。圖／聯合報系資料照片

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國民黨台北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃與國民黨桃園市議員凌濤因涉散布文字誹謗罪，遭法院判決拘役得易科罰金。三人發表共同聲明，對判決感到遺憾，將上訴爭取司法公道，捍衛民主政治常規，期待二審法院公正判決，伸張正義。

聲明指出，尚未收到判決書，無從知悉法院認定詳細原因，對法院判決結果深感遺憾，三人在記者會言論，均秉事實說話，陳吉仲貴為農委會主委，掌管國家農業發展方向，言行與計畫承攬本應受社會大眾與民意代表檢驗，誠屬民主政治的常態。

聲明表示，民主多元社會應容許各種價值判斷，由言論的自由市場機制，使真理愈辯愈明，以避免人民因恐有侵害名譽之虞，無法暢所欲言，或提供一般民眾亟欲瞭解或參與的相關資訊。今天判決成立，將嚴重衝擊當權人士被公眾檢驗的力量。

國民黨 議員 張斯綱

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