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見美國資深代表團 蔡英文：來訪凸顯台美緊密夥伴關係

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「美國跨黨派資深代表團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「美國跨黨派資深代表團」。圖／總統府提供

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蔡英文總統今天說，美方派遣美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）組成的跨黨派資深代表團訪問台灣，充分展現美國對台灣民主的支持，凸顯台美緊密堅實的夥伴關係。未來台美將共同合作，因應各項全球性的挑戰，希望台美關係持續前進，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

蔡總統上午接見美國跨黨派資深代表團，她表示，台灣剛完成正副總統及立法委員選舉。美方除了在大選後，立即發表祝賀聲明，也派遣重量級跨黨派代表團訪問台灣，她要代表台灣人民表達誠摯的歡迎。

蔡總統指出，現在台灣是世界的台灣，這8年來，台灣持續加深與各國的合作。尤其去年台美21世紀貿易倡議首批協定完成簽署，這是台灣和美國自1979年以來，結構最完整的貿易協定，為雙方經貿關係創下重要的里程碑。

蔡總統表示，期待台美之間能早日解決雙重課稅問題，協助台商多元化海外布局，有助美國強化經濟韌性，為雙方人民創造更多經貿利基。

海德利說，代表美國人民向蔡總統及台灣人民傳達祝賀之意，台灣的民主為世界樹立閃亮的模範，也是一個基於透明公開、法治、尊重人權及自由的民主成功故事。美國對台灣的承諾堅若磐石，有原則且跨黨派，美國會與朋友站在一起。

史坦柏格表示，過去8年來，蔡總統展現非常傑出的領導力，造福台灣人民，為台美夥伴關係取得顯著進展，以及在維護區域和平穩定上扮演重要角色，他要表達敬佩之意。

史坦柏格指出，無論是民主黨或共和黨政府，美國長久以來的政策具有一貫，台美是基於非正式但友好的關係，堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要及避免任何單方面改變現狀的行為，相信此一政策對區域內所有人民都是有利的。

美國 台灣人 蔡英文

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