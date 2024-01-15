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美國代表團訪民進黨 雙方會晤一小時後離去

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台灣總統大選落幕，美國派出前副國務卿史坦柏格（右）、美國前國家安全顧問哈德利（中）等人率領的高階代表團訪台，今天上午在美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（左）的陪同下，抵達民進黨中央黨部拜會總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴，雙方會晤一小時後代表團驅車離去。記者許正宏／攝影
台灣總統大選落幕，美國派出前副國務卿史坦柏格（右）、美國前國家安全顧問哈德利（中）等人率領的高階代表團訪台，今天上午在美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（左）的陪同下，抵達民進黨中央黨部拜會總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴，雙方會晤一小時後代表團驅車離去。記者許正宏／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024年總統大選落幕，美國派出前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）、美國前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）等人率領的高階代表團訪台，今天上午在美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、處長孫曉雅的陪同下，抵達民進黨中央黨部拜訪總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴，雙方會晤一小時後代表團驅車離去。

台灣總統大選落幕，美國派出前副國務卿史坦柏格（中）、美國前國家安全顧問哈德利（左）等人率領的高階代表團訪台，今天上午在美國在台協會（AIT）主席羅森柏格、處長孫曉雅（右）的陪同下，抵達民進黨中央黨部拜會總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴，雙方會晤一小時後代表團驅車離去。記者許正宏／攝影
台灣總統大選落幕，美國派出前副國務卿史坦柏格（中）、美國前國家安全顧問哈德利（左）等人率領的高階代表團訪台，今天上午在美國在台協會（AIT）主席羅森柏格、處長孫曉雅（右）的陪同下，抵達民進黨中央黨部拜會總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴，雙方會晤一小時後代表團驅車離去。記者許正宏／攝影

美國在台協會 賴清德 民進黨

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