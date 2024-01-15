快訊

冰島西南部火山噴發！岩漿突破防禦工程 流入漁村、燒毀房屋

蒙娜麗莎的百年謎團：達文西人生追尋的最後答案？

陳文茜臉書貼合照悼念施明德：永遠的革命領袖

【專家之眼】國民黨先天不足 後天失調

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
2024總統大選結果出爐，國民黨總統候選人侯友宜（右五）、副總統候選人趙少康（右四）及國民黨主席朱立倫（右六）向選民宣布敗選。圖／聯合報資料照
2024總統大選結果出爐，國民黨總統候選人侯友宜（右五）、副總統候選人趙少康（右四）及國民黨主席朱立倫（右六）向選民宣布敗選。圖／聯合報資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

賴蕭配贏得大選但未過半，綠營也未能獲得立法院多數，因而必須結盟才能過半，導致民眾黨炙手可熱，形成扶龍王的角色，勢必會牽制民進黨。當前的整體格局類似法國朝小野大的「左右共治」，台灣將展開新的政治里程碑。

在總統選舉方面，賴蕭(558萬票，40%)比侯康(467，33%)多出約100萬票，而侯康又比柯吳(369，26%)多出100萬票，但因賴蕭只獲得4成的票數，形成少數總統。而在立委方面，國民黨52席(比上屆＋14)，民進黨51席(－10)，民眾黨8席(＋3)，再加上無黨籍兩席，形成三黨不過半的格局，因而綠白與藍白合作都可過半(57席)，這將可以參考德國長期組織聯合政府的經驗。

依此情況，在立法院院長與副院長選舉，民進黨勢必會釋出相當的利益來達成綠白合的目標。再加上民眾黨不分區第一名是黃珊珊，具有相當的影響力，又與其兄黃曙光以及其所主導的潛艦國造計畫有關，雙方的共同利益極大，而藍營早就將黃珊珊視為是藍白分的罪人。在組織政府方面，綠白合也幾乎也成為兩黨的唯一選擇，主因行政院長需要總統任命。但這是否會形成議題導向的合作，還需觀察，因為這對於柯文哲2028的目標比較有利，而柯市長八年任內也都是聯合政府。

至於國民黨方面，可謂先天不足又後天失調。綜合觀之，侯友宜的條件確實較差，雖然選舉賣力，但對於民眾的吸引力不足，此乃可從其長期執政的新北市都未能贏，以及立委政黨票(476萬)還超過侯的得票(467萬)得到證明。最後再加上馬英九的臨門反踢，讓國民黨在南部全軍覆沒。但在立委方面的成績甚佳，可見國民黨基層的實力仍不容小覷，朱立倫主席的功過參半。

相對的，民眾黨選民的支持力道未減，形成對柯文哲的死忠，但其區域11位立委參選人卻全軍覆沒。由於柯搖擺於藍綠之間，再加上其直白的言行，吸引不少年輕人，但年齡較大群體的支持度卻少得可憐，此乃柯P民粹主義的重要案例，這與國民黨的結構與作為剛好相反。再以小黨觀之，得票少得可憐，當然是因為三大黨廝殺猛烈，空間完全被擠壓所致。

雖然民進黨整體贏得大選，但總統與立委都是少數，因而必須與他黨合作與妥協。由於賴是少數總統，尤其在選後就要開始為連任著想，如何擴大基本盤才是正辦，所以在兩岸關係方面勢必會比較低調。但美國對台灣的支持力道，則要看國際格局，比如中東戰爭的演變，以及對於美中關係的影響來定奪。由於美方在選前就聲稱要在選後派跨黨派議員訪問團來台，這當然也是在做姿態來向北京示好，以便降低中共的反應。

由於北京早已點名批判賴蕭，若綠白聯合，民眾黨將可以兩岸一家親的基礎來發展綠白政府的大陸政策，比如由白營負責海基會，否則北京只能繼續觀望而不來往。由於新科立委將於2月1日就職，各黨之間的權力安排時間緊迫，是否或何種形式形成的聯合政府，還有待觀察。

民眾黨 國民黨 民進黨

延伸閱讀

黃珊珊批藍白合像詐騙 國民黨只想政黨私利

【即時短評】藍白合？小英女孩黃珊珊已非當年追隨宋楚瑜的愛徒

國民黨點名是戰犯 黃珊珊反嗆：這是合作的態度嗎

2024大選落幕／黃國昌、黃珊珊「兩大太陽」進立院 柯文哲仍是白營共主

相關新聞

施明德今凌晨辭世 蔡英文昨趕到醫院見最後一面

民進黨前主席施明德驚傳過世。台北榮總今天上午6點半左右證實施明德於1月15日凌晨病逝於台北榮總，享壽83歲。院方尊重家屬...

施明德人生謝幕…曾任紅衫軍總指揮 告白民主要一棒接一棒

施明德曾在2009年為2006年紅衫軍運動三周年紀念，寫下兩句話，「紅潮退去了，但不是消失，只是等待歷史性的再召喚」，「...

美國代表團抵台了 外交部：擬見蔡總統、拜會政治領袖

美國政府循例在我國大選後指派資深代表團訪台，外交部表示，這次美方是由美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Ha...

【專家之眼】國民黨先天不足 後天失調

賴蕭配贏得大選但未過半，綠營也未能獲得立法院多數，因而必須結盟才能過半，導致民眾黨炙手可熱，形成扶龍王的角色，勢必會牽制...

民進黨派系在台南呈三強鼎立 挑戰2026百里侯各自有何盤算？

總統大選落幕，隨之而來的是2年後地方諸侯保衛戰。民進黨總統候選人賴清德這次總統選舉在本命區台南市衝出50.9%的得票率，民進黨6席立委「全壘打」，綠營在府城的3大派系各自醞釀實力，預料2026百里侯之爭將再掀黨內激戰。...

施明德辭世 陳文茜臉書貼合照悼念

民進黨前主席施明德今天凌晨病逝於台北榮民總醫院，享壽83歲。資深媒體人陳文茜稍早也在臉書粉專文茜的世界周報貼出她和施明德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。