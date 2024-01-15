【專家之眼】國民黨先天不足 後天失調

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

賴蕭配贏得大選但未過半，綠營也未能獲得立法院多數，因而必須結盟才能過半，導致民眾黨炙手可熱，形成扶龍王的角色，勢必會牽制民進黨。當前的整體格局類似法國朝小野大的「左右共治」，台灣將展開新的政治里程碑。

在總統選舉方面，賴蕭(558萬票，40%)比侯康(467，33%)多出約100萬票，而侯康又比柯吳(369，26%)多出100萬票，但因賴蕭只獲得4成的票數，形成少數總統。而在立委方面，國民黨52席(比上屆＋14)，民進黨51席(－10)，民眾黨8席(＋3)，再加上無黨籍兩席，形成三黨不過半的格局，因而綠白與藍白合作都可過半(57席)，這將可以參考德國長期組織聯合政府的經驗。

依此情況，在立法院院長與副院長選舉，民進黨勢必會釋出相當的利益來達成綠白合的目標。再加上民眾黨不分區第一名是黃珊珊，具有相當的影響力，又與其兄黃曙光以及其所主導的潛艦國造計畫有關，雙方的共同利益極大，而藍營早就將黃珊珊視為是藍白分的罪人。在組織政府方面，綠白合也幾乎也成為兩黨的唯一選擇，主因行政院長需要總統任命。但這是否會形成議題導向的合作，還需觀察，因為這對於柯文哲2028的目標比較有利，而柯市長八年任內也都是聯合政府。

至於國民黨方面，可謂先天不足又後天失調。綜合觀之，侯友宜的條件確實較差，雖然選舉賣力，但對於民眾的吸引力不足，此乃可從其長期執政的新北市都未能贏，以及立委政黨票(476萬)還超過侯的得票(467萬)得到證明。最後再加上馬英九的臨門反踢，讓國民黨在南部全軍覆沒。但在立委方面的成績甚佳，可見國民黨基層的實力仍不容小覷，朱立倫主席的功過參半。

相對的，民眾黨選民的支持力道未減，形成對柯文哲的死忠，但其區域11位立委參選人卻全軍覆沒。由於柯搖擺於藍綠之間，再加上其直白的言行，吸引不少年輕人，但年齡較大群體的支持度卻少得可憐，此乃柯P民粹主義的重要案例，這與國民黨的結構與作為剛好相反。再以小黨觀之，得票少得可憐，當然是因為三大黨廝殺猛烈，空間完全被擠壓所致。

雖然民進黨整體贏得大選，但總統與立委都是少數，因而必須與他黨合作與妥協。由於賴是少數總統，尤其在選後就要開始為連任著想，如何擴大基本盤才是正辦，所以在兩岸關係方面勢必會比較低調。但美國對台灣的支持力道，則要看國際格局，比如中東戰爭的演變，以及對於美中關係的影響來定奪。由於美方在選前就聲稱要在選後派跨黨派議員訪問團來台，這當然也是在做姿態來向北京示好，以便降低中共的反應。

由於北京早已點名批判賴蕭，若綠白聯合，民眾黨將可以兩岸一家親的基礎來發展綠白政府的大陸政策，比如由白營負責海基會，否則北京只能繼續觀望而不來往。由於新科立委將於2月1日就職，各黨之間的權力安排時間緊迫，是否或何種形式形成的聯合政府，還有待觀察。

商品推薦