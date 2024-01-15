施明德辭世 陳文茜臉書貼合照悼念

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨前主席施明德今天凌晨病逝於台北榮民總醫院，享壽83歲。資深媒體人陳文茜稍早也在臉書粉專文茜的世界周報貼出她和施明德的合照悼念。

陳文茜貼文指出，2024年1月15日凌晨1:37分，永遠的革命領袖、黨主席、反貪腐運動家施明德閤上他的眼睛，辭別他深愛的土地和家人。

陳文茜並貼上台北榮總新聞稿指出，施明德前主席於2024年1月15日凌晨病逝於台北榮民總醫院，享壽83歲。院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。施前主席安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。

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