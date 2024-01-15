施明德今天凌晨辭世 享壽83歲

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨前主席施明德前主席於1月15日凌晨病逝於臺北榮民總醫院，享壽83歲。台北榮總表示，院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。施前主席安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。

民進黨前主席施明德被譽為台灣的「曼德拉」，是1979年美麗島事件總指揮，曾在蔣中正、嚴家淦、蔣經國和李登輝四位總統任內，三次以政治犯身分入獄，兩次被判處無期徒刑，累計坐牢時間近26年。

施明德曾任立委，2006年9月抗議當時的總統陳水扁貪腐的名義，發動「倒扁」，在台北市以總統府為圓心，發動百萬群眾包圍陳水扁的示威運動，「紅衫軍」造成極大聲勢，國際報導顯著。

施明德近年來健康情況不佳，去年底肝癌復發，媒體人陳文茜透露施明德在台北榮總救治。日前開始裝葉克膜，本月12日一度被誤傳死訊。投票日當天，總統當選人賴清德即前往探親。總統蔡英文也特地在14日前往台北榮總，據了解，當時施明德還有意識，而今天剛好是施明德83歲生日，但他病情未好轉，最終離開人世。

據了解，施明德罹患肝癌10多年來，長時間都在北榮進行治療，這一次住院時間約近2個月，北榮醫療團隊盡心照顧，家屬十分感謝各界的關心，更感謝北榮醫療團隊盡心盡力的照顧、奉獻。

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