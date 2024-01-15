聽新聞
test
0:00 / 0:00
施明德今天凌晨辭世 享壽83歲
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
民進黨前主席施明德前主席於1月15日凌晨病逝於臺北榮民總醫院，享壽83歲。台北榮總表示，院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。施前主席安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。
民進黨前主席施明德被譽為台灣的「曼德拉」，是1979年美麗島事件總指揮，曾在蔣中正、嚴家淦、蔣經國和李登輝四位總統任內，三次以政治犯身分入獄，兩次被判處無期徒刑，累計坐牢時間近26年。
施明德曾任立委，2006年9月抗議當時的總統陳水扁貪腐的名義，發動「倒扁」，在台北市以總統府為圓心，發動百萬群眾包圍陳水扁的示威運動，「紅衫軍」造成極大聲勢，國際報導顯著。
施明德近年來健康情況不佳，去年底肝癌復發，媒體人陳文茜透露施明德在台北榮總救治。日前開始裝葉克膜，本月12日一度被誤傳死訊。投票日當天，總統當選人賴清德即前往探親。總統蔡英文也特地在14日前往台北榮總，據了解，當時施明德還有意識，而今天剛好是施明德83歲生日，但他病情未好轉，最終離開人世。
據了解，施明德罹患肝癌10多年來，長時間都在北榮進行治療，這一次住院時間約近2個月，北榮醫療團隊盡心照顧，家屬十分感謝各界的關心，更感謝北榮醫療團隊盡心盡力的照顧、奉獻。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言