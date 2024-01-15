美國跨黨派資深代表團抵台 今與賴清德閉門會

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四總統大選前天落幕，「美國跨黨派資深代表團」昨天隨即抵台。據了解，民進黨總統當選人賴清德今天將與美方代表團閉門會面討論相關議題；總統府昨晚也通知今天新增行程，蔡總統上午在總統府接見該團。

訪台速度之快 外界認頗不尋常

外交部指出，美國政府循例在我大選後指派資深代表團訪台，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J.Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B.Steinberg）組成跨黨派代表團，由美在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）陪同，昨天起至十六日訪台。

外交部北美司司長王良玉（左）昨天代表外交部，在機場歡迎美國前副國務卿史坦柏格（右）訪台。圖／外交部提供

英國金融時報在上周報導美國跨黨派資深代表團將在我大選結束後訪台，雖然台、美官方都強調這是「依循前例」的行程，但美方代表團在台灣選舉結果出爐後第二天就抵台，速度之快，仍讓政壇與外媒認為頗不尋常。

代表團也將會見我在野黨領袖

蔡英文與賴清德今天將與美方代表團碰面，代表團也預計與我在野黨領袖會面。據了解，代表團今天下午將會見國民黨主席朱立倫。民眾黨人士表示，美方公告僅提到拜會各界政治領袖，基於政黨外交的互信，不會特別證實美方是否拜會民眾黨。

賴清德與蕭美琴贏得大選後，美國總統拜登在白宮表示「我們不支持台灣獨立。」美國國務卿布林肯發表聲明祝賀，並表示期待與賴清德及台灣各政黨的領袖攜手合作，一同追求共同的利益和價值，並推進台美長久以來的非官方關係，這符合美國基於「台灣關係法」、三個聯合公報及六項保證的「一中政策」。

AIT：遵循先例 傳遞美人民祝賀

在此之前，外媒預告美方將派出由前高層官員組成的非正式代表團抵台訪問，傳遞台美關係的重要性，同時重申華府「一個中國」政策的立場；並有不具名的美國官員表示，雖然派出代表團訪台可能引發中國大陸的憤怒，但此舉符合美方過去的一貫做法。

ＡＩＴ昨天發出新聞稿證實相關訊息指出，美國政府是依循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣，代表團將於今日與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，同時表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美國長久以來對台海和平穩定的關切。

拜登任內 三度派代表團訪台 製表／陳熙文

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