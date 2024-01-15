下屆宜蘭縣長選舉 白營不缺席

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統、立委選舉宜蘭「三腳督」競爭，民進黨雙贏，並誓言吹起反攻號角要奪回2026年縣長選舉寶座。宜蘭將來除縣長任期屆滿改選，超過半數鄉鎮長也屆滿改選，政局大洗牌，民眾黨這次得票亮眼，下次縣長等五合一大選，必定不缺席，將是藍白綠「三腳督」局面。

宜蘭縣長國民黨林姿妙執政兩屆，綠營深知這次若再輸掉立委選舉，綠地變藍天，將來民進黨在宜蘭很難翻身，此次從中央到地方團結背水一戰，保住這席立委，總統也勝選。

前代理縣長陳金德表示，這次勝利是上下團結的結果，未來瞄準2026年縣長選舉，下一步要奪回縣長寶座，重返榮耀。

據了解，陳金德有意參選縣長，早在他返鄉代理縣長期間，原欲由黨中央徵召他參選縣長，但因陳歐珀等人也有意角逐，徵召未果；下屆縣長選舉黨內是否有其他人競爭，陳金德唯有黨內出線，才能代表綠營出戰。

宜蘭除縣長任期屆滿，12個鄉鎮市也有超過半數鄉鎮市長任期到了，藍白綠空間很大。民眾黨縣黨部主委李偉華表示，這次總統選舉柯文哲在宜蘭拿7萬多票，立委選舉陳琬惠也拿5萬多票，陳琬惠上次有選過縣長經驗，民眾黨下次縣長選舉絕對「不缺席」。

至於這次議長張勝德擔任國民黨立委候選人黃琤婷的競選總幹事，也被認為是下一步代表藍營參選縣長的人選，提前操兵。但張勝德說，只想把現有工作做好，認真服務鄉親，其餘不多想。

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