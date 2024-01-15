王美惠挺住夾擊 可望挑戰選嘉義市長

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨嘉義市立委王美惠擊敗國民黨資深市議員張秀華順利連任，選前有內憂隱患下，得票率仍超過5成實力驚人，且市長黃敏惠將屆滿，她被視為有望為綠營重返執政；王及民進黨嘉市黨部都指出，視未來黨中央指示。國民黨嘉市黨部表示，要爭取年輕人的認同，不過黃敏惠的政績將來是市長選舉說服民眾的利器。

王美惠上午展開謝票行程，對於嘉市議會民進黨團選前切割她，王美惠說「人家不想和你交朋友你也沒辦法」，感謝同黨同志的監督，讓她從100分拚到120分，仍希望未來放下成見團結一致。

民進黨嘉市黨部主委黃露慧說，這次大選市黨部及議會黨團都盡力配合黨中央的輔選規畫，未來市長選戰，配合黨中央指示、決定。

張秀華在多名黨籍議員陪同下謝票，對於是否布局未來市長選舉，張秀華說，現在剛選完，心情還沒有平復，國民黨人才很多，目前沒想那麼多。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，民眾黨在嘉市得票率25.34%，證明嘉市年輕人偏向支持比較新鮮候選人，要嚴肅看待這種趨勢，思考未來要如何爭取這些年輕人的認同，不過市長黃敏惠認真地將本分工作做好，市民也都認同黄市長施政，政績將來是市長選舉最有利說服民眾的利器。

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