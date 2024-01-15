聽新聞
test
0:00 / 0:00
王美惠挺住夾擊 可望挑戰選嘉義市長
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
民進黨嘉義市立委王美惠擊敗國民黨資深市議員張秀華順利連任，選前有內憂隱患下，得票率仍超過5成實力驚人，且市長黃敏惠將屆滿，她被視為有望為綠營重返執政；王及民進黨嘉市黨部都指出，視未來黨中央指示。國民黨嘉市黨部表示，要爭取年輕人的認同，不過黃敏惠的政績將來是市長選舉說服民眾的利器。
王美惠上午展開謝票行程，對於嘉市議會民進黨團選前切割她，王美惠說「人家不想和你交朋友你也沒辦法」，感謝同黨同志的監督，讓她從100分拚到120分，仍希望未來放下成見團結一致。
民進黨嘉市黨部主委黃露慧說，這次大選市黨部及議會黨團都盡力配合黨中央的輔選規畫，未來市長選戰，配合黨中央指示、決定。
張秀華在多名黨籍議員陪同下謝票，對於是否布局未來市長選舉，張秀華說，現在剛選完，心情還沒有平復，國民黨人才很多，目前沒想那麼多。
國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，民眾黨在嘉市得票率25.34%，證明嘉市年輕人偏向支持比較新鮮候選人，要嚴肅看待這種趨勢，思考未來要如何爭取這些年輕人的認同，不過市長黃敏惠認真地將本分工作做好，市民也都認同黄市長施政，政績將來是市長選舉最有利說服民眾的利器。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言