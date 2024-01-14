美國資深代表團訪台 蔡英文總統明早接見

2024總統大選甫落幕，民進黨候選人賴清德以558萬票勝選。國會部分，國民黨連同不分區拿下52席，重回國會最大黨。民眾黨柯文哲政黨票比起上一屆翻倍成長至22%，拿下8席不分區立委，成為國會關鍵少數，是2024選戰最大贏家；至於此次選舉最大輸家，外界都認為是......。

2024-01-14 19:00