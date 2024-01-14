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美國資深代表團訪台 蔡英文總統明早接見
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美國政府循例在我國大選後指派資深代表團訪台，外交部表示，這次美方是由美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）組成跨黨派資深代表團，由美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）陪同，於14日至16日訪台。外交部對美方代表團來訪表達誠摯歡迎。
總統府稍早也發布明天新增行程，蔡總統將於上午9時30分接見「美國跨黨派資深代表團」，另據悉，代表團也將與民進黨政副總統當選人賴清德及蕭美琴會談。
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