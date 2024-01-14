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美國代表團抵台了 外交部：擬見蔡總統、拜會政治領袖
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美國政府循例在我國大選後指派資深代表團訪台，外交部表示，這次美方是由美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）組成跨黨派資深代表團，由美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）陪同，於14日至16日訪台。外交部對美方代表團來訪表達誠摯歡迎。
外交部指出，代表團在台期間將晉見蔡英文總統、拜會我國政府高層及各界政治領袖，除祝賀我國順利完成民主選舉，也將與我方就台美各項重要議題及未來展望深入交換意見。
外交部表示，美國一向是台灣民主發展進程的重要夥伴，近來更多次在各式國際場域以公開聲明及具體行動展現對我國民主成就的支持與肯定。美方在我國大選後的此一重要時刻，除由國務卿布林肯（Antony Blinken）代表公開致賀外，並指派跨黨派資深代表團來訪，不僅彰顯美方對台灣不分黨派且跨政府的一致支持，更說明我國政府與人民珍視且堅定捍衛的民主價值正是台灣持續走向國際、迎向世界的關鍵能量。未來我國將在既有的良好合作基礎上，持續深化與美國的全方位夥伴關係，共同捍衛民主價值與區域和平、穩定與繁榮。
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