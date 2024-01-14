蔡總統接見日本國會議員 感謝來台觀察大選

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

蔡英文總統今天接見日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司，感謝「日華懇」在國會發揮影響力，增進台日合作交流的付出，期盼未來持續給台灣最大的支持，讓台灣和日本一起為區域的繁榮發展貢獻心力，並在各領域繼續深化夥伴關係。古屋圭司表示，即使受到中國各式各樣妨害選舉的舉動，台灣並沒有受到外部影響，仍然透過民主程序選出自己國家的領導人，這也對世界發出非常重要的訊息。

蔡總統致詞時首先歡迎古屋及金子恭之眾議員代表「日華議員懇談會」來台觀察大選，並且向正、副總統當選人表達祝賀。

蔡總統說，台灣這次大選有國際媒體評論是2024年亞洲最重要的選舉，台灣人民展現成熟的民主素養，選舉過程平和、順利，並為台灣投下重要的一票。未來，台灣會延續沉著、穩健的路線，持續以國際信賴的角色，守護民主、自由的價值，繼續走向世界。

蔡總統提到，在這個月初，日本與美國、韓國舉行首次三方印太對話，她要感謝日本政府在會議過後發表聯合聲明，重申支持台海的和平穩定。身為國際負責任的一員，台灣會持續致力維護區域的和平穩定，也期待台灣和日本在各領域持續深化夥伴關係。

蔡總統感謝「日華懇」對台日關係的付出。這幾年，在古屋的帶領下，「日華懇」在國會發揮影響力，增進台日之間的合作交流。她也請古屋、金子眾議員未來繼續給台灣最大的支持，讓台灣和日本一起為區域的繁榮發展貢獻心力。

蔡總統表示，在這個月初，日本能登半島發生震災，她要代表台灣人民再次表達慰問之意。目前台灣民間也發起捐款，希望重建工作一切順利。

古屋致詞時表示，昨天台灣的總統大選，可以說是歷史性的時刻，受到世界各國高度矚目。許多日本媒體也來到台灣進行採訪，今天早報頭版頭條都有大篇幅報導，顯示這對日本而言也是相當重要的消息。針對蔡總統及副總統賴清德對於1月1日能登半島發生之地震給予溫暖的慰問，他特別表達感謝之意。台灣政府及民間捐贈善款協助日本重建，是所謂「患難見真情」最好的象徵。

古屋認為，透過此次選舉，更能凝聚台灣內部的團結。所有自由、民主、法治、及共享基本人權的國家，都必須要緊密合作，特別是東亞地區及自由開放的印太地區，這也是前首相安倍所提倡的理念，期盼能營造和平穩定的關係。日華議員懇談會未來也會持續與台灣政府合作，採取相關作為來實現這樣的理想。

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