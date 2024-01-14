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點朱立倫負政治責任未必是壞事 藍青年拱趙少康當在野領袖

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
青年團前總團長田方倫表示，未來一年新國會將會是主戰場，最適合擔任在野領袖就是趙少康。圖／聯合報系資料照
青年團前總團長田方倫表示，未來一年新國會將會是主戰場，最適合擔任在野領袖就是趙少康。圖／聯合報系資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統、立委選舉落幕，國民黨雖未實現政黨輪替，但立委席次奪得53席，成為國會第一大黨，黨主席朱立倫動向未明，外界也關注是否會負起政治責任請辭黨主席。青年團前總團長田方倫表示，未來一年新國會將會是主戰場，他認為最適合擔任在野領袖就是趙少康，並表示朱已完成階段性任務。

田方倫指出，藍綠白選民的分庭抗禮，第一次讓台灣的政壇形塑成「執政不過半，國會看著辦」國民黨拿下52席重回國會第一大黨，而民進黨則守住51席，惟總計席次則比較前次大選大減，結束一黨獨大的局面。民眾黨的區域立委雖然全軍覆沒，但在不分區立委席次也搶下8席，成為國會的關鍵少數。

田方倫說，國民黨雖為國會第一大黨，卻未單獨過半，在關鍵議題以及法案上要與民眾黨或無黨籍合作才能實現監督制衡的力量，反之，民進黨若想推動任何法案，沒有無黨籍或民眾黨立委的相挺，也會處處卡關，無法百分百落實行政長官的期待。

田方倫說，國民黨與民眾黨在選前大打監督制衡大旗，新國會必須要給將連續執政12年的民進黨一劑猛藥，才能向選民們展現出什麼才是真正有實力戰鬥國會，給行政單位嚴格監督的力量，向人民證明在野勢力的品質。

田方倫認為，在未來半年至一年的時間中，新國會將會是主戰場，而這段時間最適合擔任在野黨領袖的，應該就是趙少康，今年副總統辯論中他已請辭中廣董事長，展現出的決心無愧於「戰鬥藍」領袖之名，趙選前為藍營小雞輔選，帶動選情，幾個關鍵席次上，都能見到趙賣力輔選助威的成效。

田方倫表示，雖不否認2022地方選舉勝利功勞，但本次總統大選國民黨敗選加上國民黨未能單獨在國會過半，朱立倫已完成其階段性任務，在此時此刻負起政治責任，對於支持者而言，會是十分具有份量交代，此時選擇華麗暫謝重整旗鼓養精蓄銳，對朱來說絕非壞事。

國民黨 民眾黨 民進黨

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