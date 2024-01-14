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選後侯友宜上工 視察汐止地區同興路穿越國道工程

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導
總統大選過後，侯友宜（中）恢復新北市長身分，視察汐止地區同興路穿越國道工程，他在聽取市政府簡報後勘查工地現況，直呼這工程真的難做。記者許正宏／攝影
總統大選過後，侯友宜（中）恢復新北市長身分，視察汐止地區同興路穿越國道工程，他在聽取市政府簡報後勘查工地現況，直呼這工程真的難做。記者許正宏／攝影

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總統大選激情過後，未能勝選的新北市長侯友宜開始恢復上班，下午視察汐止地區同興路穿越國道工程，他在聽取市政府簡報後勘查工地現況，由於工程穿越正在運行的國道一號，侯友宜強調維護用路人行車安全，施工必須格外注意，侯友宜也表示這工程真的難做，視導後勉勵現場施工人員，並一一握手致意。

總統大選後，侯友宜（左）恢復新北市長身分，視察汐止地區同興路穿越國道工程，他勉勵現場施工人員，一一握手致意話家常。記者許正宏／攝影
總統大選後，侯友宜（左）恢復新北市長身分，視察汐止地區同興路穿越國道工程，他勉勵現場施工人員，一一握手致意話家常。記者許正宏／攝影
總統大選過後，侯友宜（右）恢復新北市長身分，視察汐止地區同興路穿越國道工程，他在聽取市政府簡報後勘查工地現況，直呼這工程真的難做。記者許正宏／攝影
總統大選過後，侯友宜（右）恢復新北市長身分，視察汐止地區同興路穿越國道工程，他在聽取市政府簡報後勘查工地現況，直呼這工程真的難做。記者許正宏／攝影

侯友宜 國道

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