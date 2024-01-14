蔡總統接見大橋光夫 慰問能登半島強震

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

蔡英文總統今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，她感謝日本政府多次在國際場合為台灣的國際參與發聲。台灣會繼續和理念相近國家強化夥伴關係，為全球發展貢獻心力，期盼未來在雙方努力合作之下，持續加深台日友誼。

蔡總統表示，很高興再次與大橋光夫見面，感謝大橋光夫對台灣長期以來的支持，在台灣剛完成總統大選後，就前來訪問，向正副總統當選人表達祝賀，展現台日之間友好的情誼。

蔡總統說，她要代表台灣人民對於今年1月1日日本能登半島強震造成的災情及人員傷亡，表達誠摯的哀悼及慰問。台灣民間發起捐款，希望協助日本政府賑災。衷心期盼重建工作一切順利。

蔡總統感謝日本政府為台灣的國際參與發聲，尤其去年在七大工業國以及亞太經濟合作會議，日本都重申台海的和平穩定對全球與區域的重要。

大橋光夫說，他拜會總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴，表達恭賀之意。相信選舉結果展現蔡總統及台灣各界重要人士推動的政策及執行能力，獲得人民認同，期盼未來在下任賴總統的領導下，能夠更加促進台灣各方面及台日關係的發展；台日攜手並進，共同促進東亞地區發展，以及為世界和平作出努力。

蔡英文總統今天接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫。圖／總統府提供

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