蔡總統接見大橋光夫 慰問能登半島強震

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
蔡英文總統今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，她感謝日本政府多次在國際場合為台灣的國際參與發聲。台灣會繼續和理念相近國家強化夥伴關係，為全球發展貢獻心力，期盼未來在雙方努力合作之下，持續加深台日友誼。
蔡總統表示，很高興再次與大橋光夫見面，感謝大橋光夫對台灣長期以來的支持，在台灣剛完成總統大選後，就前來訪問，向正副總統當選人表達祝賀，展現台日之間友好的情誼。
蔡總統說，她要代表台灣人民對於今年1月1日日本能登半島強震造成的災情及人員傷亡，表達誠摯的哀悼及慰問。台灣民間發起捐款，希望協助日本政府賑災。衷心期盼重建工作一切順利。
蔡總統感謝日本政府為台灣的國際參與發聲，尤其去年在七大工業國以及亞太經濟合作會議，日本都重申台海的和平穩定對全球與區域的重要。
大橋光夫說，他拜會總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴，表達恭賀之意。相信選舉結果展現蔡總統及台灣各界重要人士推動的政策及執行能力，獲得人民認同，期盼未來在下任賴總統的領導下，能夠更加促進台灣各方面及台日關係的發展；台日攜手並進，共同促進東亞地區發展，以及為世界和平作出努力。
民進黨立委林俊憲今天說，國民黨各種抹黑沒有停止過，但是他們又帶給台南什麼，台南人讓賴清德直接過半，全國唯一，就是敬告所有...
蔡英文總統今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，她感謝日本政府多次在國際場合為台灣的國際參與發聲。台灣會繼續和理念相近國...
2024大選落幕，民進黨賴蕭配取得最後勝選，民眾黨總統候選人柯文哲選前氣勢驚人，選前之夜號稱35萬名支持者走上凱道為柯盈配加油，何以最後竟沒有轉換成選票，年輕支持者仍無法掌握台灣總統選舉的走向嗎？
1月12日，民眾黨搶下凱達格蘭大道舉行選前之夜造勢晚會。這塊造勢場的兵家必爭之地，在選前最後一天被民眾黨拿下，給了民眾黨大大的好彩頭。支持者絲毫沒有讓民眾黨失望，從當天下午開始陸續有柯粉聚集，現場人山人海，人潮逐漸溢出凱道，匯入中山南路和仁愛路。
空拍圖中，人龍向東西南向竄，臉孔多數是20歲至35歲之間年輕選民。主辦單位就宣告有超過35萬人到場聲援，人數遠遠超過前一晚才在凱道上辦活動的民進黨，白營支持者之眾，震驚全國。輿論中瀰漫著柯文哲勝選的氣氛。
2024大選落下帷幕，藍綠白三黨的國會選舉結果亦出爐，新一屆國會大洗牌，將有諸多新科立委進入立法院。當中，藍白兩黨的不分區立委名單換血，「舊人」全數換「新人」；綠營不分區名單則納入黑熊學院創辦人沈伯洋、「萬老師」藝人郭昱晴等2位政治性高的人選。未來，不分區立委名單將帶給國會何種化學變化？
國民黨在總統大選敗選，國民黨失敗原因，無非目標不明確，究竟是下架民進黨比較重要，還是國民黨重返執政比較重要，國民黨沒有清楚認識，這就造成步伐混亂，資源無法集中。國民黨只想到重返執政，而沒有想過下架民進黨才是人民所思所念，與人民背道而馳，焉有不敗。
如果追求國民黨重返執政，又可以造成民進黨下台的結果，這當然是皆大歡喜，但世事難料，有時候，無法盡如人願，如果追求國民黨重返執政的過程，卻不一定能造成民進黨下台，那麼國民黨必須思考，到底哪一個才是優位的戰略目標，戰略目標清楚了，資源才能集中，步伐才能齊一，思想才能一致，力量才夠壯大，推倒貪腐的民進黨。
恭喜台灣，在這場全世界都關注的選舉裡，台灣民眾以相當的智慧，表達出我們對自主當家決定的民主堅持，也用選票明確表達「人民真的生氣了」，支持在野黨的政黨輪替的選票真的高達六成，但因為政客的自私與狂妄，讓多數民眾的期待未能實現，辜負選民期待的政黨自然會付出他應付的代價。
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