綠基隆立委、總統得票雙輸 競選團隊深夜歉：努力不夠

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

基隆市立委綠地變藍天，國民黨候選人林沛祥贏民進黨鄭文婷2萬多票當選，侯友宜雖然敗選，但在基隆總統票卻贏賴清德8000多票。綠競選團隊深夜發文：對不起，是我們努力不夠。

賴清德、鄭文婷競選總部總幹事、議長童子瑋說，選舉結束，就是團結的開始，感謝558萬票將賴清德、蕭美琴送進總統府。

童子瑋表示，從國會席次來看，還有很多要改進的地方，是對民進黨最懇切的提醒，身為基隆市競選總部的總幹事，很抱歉努力不夠。童子瑋感謝團隊、志工，從早到晚的付出與努力，民進黨始終是一個願意蹲下傾聽的政黨，才能從黨外時代一路讓台灣的民主路越走越茁壯。

童子瑋感謝蔡英文總統8年施政打下基礎，基隆的發展不能停，會持續秉持初衷，在基隆市力行賴清德總統的施政路線，放下前段時間的紛擾，共同實現團結力量。

主任委員、立委蔡適應表示，他感謝每位關心基隆的朋友，他與競選幹部向所有的基隆市民們，表達最深的謝意，感謝鄉親的栽培和支持。

鄭文婷說，希望勝選的對手，未來在國會，能以基隆建設及地方發展為優先，努力為基隆服務，不要辜負大家的期待。她會持續努力為基隆市民的服務，未來要持續為基隆來努力，一起走向未來。

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