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賴清德勝選感言全文：依照中華民國憲政體制 維持現狀

破除8年魔咒 賴清德宣布當選：感謝台灣人民共同寫下民主新頁

「已跨出成功第一步」柯文哲發表敗選感言 宣示4年後要把國家贏回來

2024大選開票結果／民進黨國會未過半 賴清德：人民期待有效率的制衡

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
2024總統大選由民進黨總統候選人賴清德勝出，他今晚與副手搭擋蕭美琴舉行國際記者會。記者許正宏／攝影
2024總統大選由民進黨總統候選人賴清德勝出，他今晚與副手搭擋蕭美琴舉行國際記者會。記者許正宏／攝影

‧賴清德破550萬票宣布當選總統、21縣市區域立委出爐，最新開票數請鎖定選戰專區

2024年總統大選由民進黨總統候選人賴清德勝出，但民進黨國會席次未過半。賴清德表示，在國會選舉，民進黨沒有維持過半的席次，這代表民進黨努力不夠，的確有要虛心檢討的地方。「選舉結果告訴我們，人民期待有能力的政府和有效率的制衡。」

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賴清德說，「這新的民意，我們充分理解，完全尊重。面對新的國會結構，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治」，他要在此表達，第一，他會深入研議兩位對手的政見和主張，只要是福國利民、符合國家發展需要的，他都會納入施政方針。第二，未來的人事布局，他會秉持民主大聯盟的精神，不分黨派、用人唯才，也歡迎各界推薦專業人才，一起為國家發展來努力。

第三，「未來的施政，各黨派有共識的議題，我們優先處理。還沒有共識也沒有急迫性的，讓我們擱置爭議、持續溝通」。第四，亟待解決的重大議題，例如勞保、健保的財務永續，他會建立政策溝通平台，來擴大討論基礎，廣納民意參與，跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數。

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