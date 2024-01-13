「綠轉藍」台東黃建賓、南投游顥、雲林丁學忠當選
‧賴清德破550萬票宣布當選總統、21縣市區域立委出爐，最新開票數請鎖定選戰專區
台東縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣立委選區剛由中選會公佈開票結果，台東縣國民黨候選人黃建賓以2萬5778票當選，南投縣第2選區由國民黨候選人游顥以7萬12票當選，雲林縣第1選區則由國民黨候選人丁學忠以8萬4736票當選，三人剛好皆是以國民黨籍挑戰現任民進黨立委成功。
南投第1選區則由現任國民黨立委馬文君以6萬8890票連任，雲林縣第2選區則是民進黨立委劉建國獲11萬5376票連任，而嘉義市選區也是現任立為連任，由民進黨候選人王美惠獲得7萬8069票勝選。
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