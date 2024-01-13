新北第八選區／面對藍綠夾殺、資源短缺困境 民眾黨邱臣遠宣布敗選

‧賴清德破550萬票宣布當選總統、21縣市區域立委出爐，最新開票數請鎖定選戰專區

新北第八選區（中和）2024立委選情三腳督，藍綠白競爭激烈，最後由國民黨立委候選人張智倫勝出。民眾黨立委候選人邱臣遠表示，面對藍綠夾殺，資源短缺，但仍一路一腳印走完最後一哩路，也恭喜對手張智倫當選。

邱臣遠表示，感謝兩位可敬的對手，雖然政黨不同，但一起完成了一場精彩的選舉，展現民主精神。他也恭喜當選的張智倫，希望他能為中和帶來更好的建設與發展，為民服務。

邱臣遠表示，參選以來他面對藍綠夾殺，始終堅持正直誠信的理念面對選戰，雖然資源短缺，但是卻用最認真的態度及最真誠的心，一步一腳印走完最後一哩路。感謝一路上充滿熱情、活力與向心力的志工、支持者、戰友，一路陪伴臣遠從無到有，走遍中和大街小巷。

邱臣遠表示，他要向大家說聲抱歉，此次未能勝選。他雖然是最有經驗的現任立法委員，但仍敵不過地方派系長久的經營，與執政黨豐沛資源的無限奧援。

邱臣遠表示，政治是說服的過程，選舉對他來說，也是「改變台灣政治文化的社會運動」，此次雖未能成功，表示未來仍然要持續深耕努力，連結民眾黨的清廉、勤政、愛民與中道、理性、務實的理念，持續爭取國人的認同。此次選戰他與團隊已用盡全力，不留遺憾，感謝大家的付出。

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