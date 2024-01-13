2024總統大選即時開票／票數落後支持者落淚 柯文哲預計晚間8點現身

2024總統立委大選今（13） 日登場，正副總統選舉，藍綠白三腳督戰況激烈，開票結果於下午4點起陸續透過計票系統回報，《聯合新聞網》提供即時開票訊息、讓你掌握最新票數票數及相關資訊。

2024-01-13 19:43