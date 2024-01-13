三黨國會恐不過半 藍委：未來政治攻防將在立院

特教老師的職場環境不友善，常一人當三人用，除要兼職心評工作，特教評鑑負擔重，職務加給更長達20多年被打折扣。這群「佛心」特教師，終於在大選前盼到修法，可支領全額特教職務加給，有特教師直言這是遲來的「應該」，而非「正義」。 特教現場有許多陳年老問題，一直被政府漠視，教育部近年還忽略了一件事，在特殊需求學生大量進入實驗教育的現在，實驗學校的資源仍顯不足。對家長而言，實驗教育是一個新的機會，但這些學校根本沒有額外的特教師資和設備。

2024-01-13 15:30