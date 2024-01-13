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南投縣立委開票結果／馬文君喊贏得艱辛 蔡銘軒稱努力不夠

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨立委馬文君雖勝選，但坦言這次遭受到非常多的惡意及謊言，一路以來選得艱辛。記者賴香珊／攝影
國民黨立委馬文君雖勝選，但坦言這次遭受到非常多的惡意及謊言，一路以來選得艱辛。記者賴香珊／攝影

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南投第一選區今晚開票，國民黨馬文君展現基層實力，大勝民進黨對手蔡銘軒上萬票，今晚6時許自行宣布勝選，成功五連霸，但她坦言，這次選得比之前更艱辛，卻也因此凝聚支持者向心力，而大勝；蔡銘軒則是他努力不夠，後續將檢討。

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馬文君發表勝選感言，她說，這次的選戰與過去不一樣，因為遭受到非常多的惡意及謊言，這一路走來比起之前更艱辛，但也因為這樣的衝擊，反讓所有的鄉親、家人和支持者凝聚在一起，有越來越多人站出來力挺她，成為她的分身為她奔波。

馬文君感謝每一位相信她的支持者，讓她可以順利當選，再一次把責任託付給她，未來立法院可能出現三黨不過半，將會有不同的政治生態，而她會在法案、政策和國家安全等更加用心，做更多的努力，更希望新政府和新委員能讓台灣更好。

她也提到，她憂心台灣目前處境困難，地緣政治上恐面臨更大風險，所幸這次潛艦案受到更多重視，相信未來國家安全將能獲得更大關注，這也是一個好的過程。而馬文君勝選後當眾為其競總內祈願的「勝利達摩」點上右眼，再次宣告勝利。

民進黨候選人蔡銘軒也在馬文君宣布勝選後發表敗選感言，他表示，本來希望能顧住草屯鎮，但結果不如預期，是他努力不夠，後續會檢討，感謝陪他一路走來的工作夥伴及支持他的鄉親，未來會繼續為南投鄉親及南投未來的發展來努力。

此次南投第一選區的選舉人數為18萬6220人，較2020年的18萬8443人，減少了2223人；縣選委會估計今天投票率約7成，開票期間，馬文君在各投開票所的票數幾乎都領先，與蔡銘軒拉開上萬票差距，自行宣布當選，順利5連霸。

民進黨立委候選人蔡銘軒（右）宣布敗選，他說是自己努力不夠，後續將檢討。圖／民眾提供
民進黨立委候選人蔡銘軒（右）宣布敗選，他說是自己努力不夠，後續將檢討。圖／民眾提供
國民黨立委馬文君今晚6時許自行宣布勝選，現場支持者歡呼，放鞭炮並高舉「眾望所歸」勝選紅紙。記者賴香珊／攝影
國民黨立委馬文君今晚6時許自行宣布勝選，現場支持者歡呼，放鞭炮並高舉「眾望所歸」勝選紅紙。記者賴香珊／攝影
國民黨立委馬文君勝選後當眾為其競總內祈願的「勝利達摩」點上右眼，宣告五連霸成功。記者賴香珊／攝影
國民黨立委馬文君勝選後當眾為其競總內祈願的「勝利達摩」點上右眼，宣告五連霸成功。記者賴香珊／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 馬文君 蔡銘軒

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