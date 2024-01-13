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總統選舉即時開票／賴450萬票領先侯逾80萬票 柯280萬票暫居第三

2024總統大選即時開票／得票逼近400萬 賴清德已抵達民進黨中央黨部

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
2024總統立委大選下午開票，民眾看到賴清德領先，嗨揮旗喊當選。記者曾原信／攝影
2024總統立委大選下午開票，民眾看到賴清德領先，嗨揮旗喊當選。記者曾原信／攝影

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

2024總統大選正在開票，民進黨總統候選人賴清德票數領先，競選總部瀰漫勝選氛圍，競選總部稍早指出，賴清德已經於晚間6時30分抵達民進黨中央黨部，而副總統候選人蕭美琴已經於晚間6時抵達民進黨中央黨部，賴清德將於稍晚發表談話。

🔥開票動態即時報

賴清德競選總部現場播放民視新聞台開票，賴清德已經衝破380萬票、得票率衝破四成，現場民眾沸騰。賴清德昨天選前之夜在故鄉新北登場，賴提出當選後的八大承諾，包括將用人唯才，不分黨派，組織最好的團隊，他也會擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌等。

2024總統立委大選下午4點開票，民進黨總統候選人賴清德競選總部前，民眾揮旗喊當選。記者曾原信／攝影
2024總統立委大選下午4點開票，民進黨總統候選人賴清德競選總部前，民眾揮旗喊當選。記者曾原信／攝影

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 民進黨 蕭美琴 競選總部

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