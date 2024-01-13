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蔣經國逝世周年 馬英九大溪謁陵表達追思

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
前總統馬英九（中）向故總統蔣經國靈前默哀追思，全程神情肅穆。記者曾增勳／攝影
前總統馬英九（中）向故總統蔣經國靈前默哀追思，全程神情肅穆。記者曾增勳／攝影

今天是蔣經國總統逝世36周年，馬英九前總統上午到桃園市大陵頭寮蔣經國陵寢謁陵，馬英九獻花，三鞠躬行禮致敬，隨後進入陵寢，在蔣經國靈前默哀，全程神情肅穆。

媒體關切馬英九有無什麼想法，要傳達給蔣經國，馬英九說，他今天是追思蔣經國，對於其他問題，馬英九都沒有說明。

前總統馬英九向故總統蔣經國靈前謁陵獻花、鞠躬追思，全程神情肅穆。記者曾增勳／攝影
前總統馬英九向故總統蔣經國靈前謁陵獻花、鞠躬追思，全程神情肅穆。記者曾增勳／攝影
馬英九前總統向故總統蔣經國靈前謁陵獻花、鞠躬追思，全程神情肅穆。記者曾增勳／攝影
馬英九前總統向故總統蔣經國靈前謁陵獻花、鞠躬追思，全程神情肅穆。記者曾增勳／攝影

馬英九 蔣經國

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