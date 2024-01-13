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白宮：台灣選舉由人民決定 不容外部干預

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）12日表示，美國密切關注台灣選舉，由台灣人民決定，不容外部干預。

台灣投票日前夕，柯比被問到台灣選舉對美中關係的影響，他說，美國密切關注台灣的選舉，台灣擁有強大的民主制度，美國想要看到選舉自由公平且透明地舉行；美國不會選邊站，這由台灣人民決定。

柯比表示，和全球任何地方都一樣，其他行為者干預民主的行使，都是不能被接受的，美國會密切關注此事。

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