不必修法也能保障醫護點值1點1元 國民黨提具體作法

醫界點值過低，導致醫護出走，國民黨日前提出「一點一元」政策保障點值，在醫界引發「投藍效應」。衛福部長薛瑞元日前回應，這必須透過健保法修法才能處理。國民黨今針對健保改革提出具體作法，該黨醫療委員會主委蔡明忠表示，為執行政見，將爭取朝野共識，設「醫療特別發展條例」，編列特別預算，確保醫護點值1點1元。

蔡明忠指出，健保點值稀釋的前提是醫療具有許多不確定因素，新藥新科技快速進展，導致每年推估隔年費用時容易失真，但醫療品質是照顧全民健康，應該醫療品質上做出維護，利用醫療特別發展條例，就能編列預算照顧國人健康，在不調整健保費率的前提下，民眾負擔、股主負擔都不會增加。

蔡明忠強調，公務預算編列確保點值必須常態化，每年回應醫療現場最新狀況，而非等到醫護出走等情況，才倉促尋找預算。健保設立30年來，在醫療之處餓管控機制、醫療品質提升方面，應總體檢討，提升醫療品質，降低人民負擔，同時改善醫療環境，讓醫療人員在舒適合宜的情況下，照顧全民健康。

協助擬定國民黨醫療政策的立委徐志榮特助丁旗源表示，要解決當前的醫療問題，健保法最終還是要修，但特別條例、特別預算可以作為社會溝通期間的過渡機制。疫情前，健保點值平均為0.92，國民黨提出保障點值0.95，經計算僅需花費不到500億元；剩餘部分，再由特別預算編列補至每點1元，另設計品質獎勵機制，以健保中的品質保留款編列，讓醫療機構良性競爭，提升醫療品質。

丁旗源說，點值每點0.92並無不可，但醫療盈餘僅有5%，若保障點值0.95元，醫療收入盈餘可至10%以上，醫療機構賺錢，就能為醫事人員加薪，留住不斷流失的醫療人員，形成良性循環，讓國人受益、提升健康權益。

台灣醫療場域過去一年亂象百出，從缺藥、缺護理師，年中因醫療服務成本指數（MCPI）計算標準不一，導致總額大砍150億元。丁旗源表示，政府未跳脫總額框架思考，導致醫界必須提升掛號費自救，國民黨若當選，將透過短、中、長期規畫，短期藉特別預算，中期建立獎勵機制，長期推動健保改革，醫療環境改善的良性循環。

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