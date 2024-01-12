「支持柯文哲保送賴清德」 趙少康：郭董沒否認是默認
今天選戰最後一天，針對鴻海創辦人郭台銘支持動向，國民黨副總統候選人趙少康今天說，國民黨中常委周孟蓉昨指郭台銘曾對她說「支持柯文哲就是保送賴清德」的說法，沒有看到郭董出來否認，如果說跟郭董意思不一樣，郭董一定會發表聲明，但沒有，顯然是默認。
屏東縣議長周典論女兒、中常委周孟蓉昨指鴻海創辦人郭台銘曾對她說「支持柯文哲就是保送賴清德」，趙少康今天上午11時到基隆博愛家園與長者共餐時，特別針對此回應說明。
趙少康說，沒有看到郭董出來否認，郭董現在雖然人不在台灣，如果說嚴重或者跟郭董意思不一樣，郭董一定會發表聲明，但沒有，顯然默認；他還表示，郭辦不見得會知道郭董真正的意思，周孟蓉可能比較了解。
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