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「支持柯文哲保送賴清德」 趙少康：郭董沒否認是默認

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「支持柯文哲保送賴清德」，趙少康：郭董沒否認顯默認。記者游明煌／攝影
「支持柯文哲保送賴清德」，趙少康：郭董沒否認顯默認。記者游明煌／攝影

今天選戰最後一天，針對鴻海創辦人郭台銘支持動向，國民黨副總統候選人趙少康今天說，國民黨中常委周孟蓉昨指郭台銘曾對她說「支持柯文哲就是保送賴清德」的說法，沒有看到郭董出來否認，如果說跟郭董意思不一樣，郭董一定會發表聲明，但沒有，顯然是默認。

屏東縣議長周典論女兒、中常委周孟蓉昨指鴻海創辦人郭台銘曾對她說「支持柯文哲就是保送賴清德」，趙少康今天上午11時到基隆博愛家園與長者共餐時，特別針對此回應說明。

趙少康說，沒有看到郭董出來否認，郭董現在雖然人不在台灣，如果說嚴重或者跟郭董意思不一樣，郭董一定會發表聲明，但沒有，顯然默認；他還表示，郭辦不見得會知道郭董真正的意思，周孟蓉可能比較了解。

郭董 郭台銘 趙少康

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