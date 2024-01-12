民進黨：接受九二共識 會被迫放棄民主自由的生活
國民黨今天舉行記者會批評民進黨。民進黨發言人張志豪表示，國民黨的惡質負面選舉，終將被國人看破手腳，除了抹黑外，國民黨及其總統候選人侯友宜對國家大政根本毫無準備，一連多場記者會只是企圖掩蓋前總統馬英九稱兩岸關係要「相信習近平」的重大爭議，但馬英九就是國民黨兩岸政策的代言人，侯友宜如何切割？
張志豪指出，這場大選是「自由民主與九二共識」、「穩健前行與搖擺打轉」的關鍵選擇。侯友宜始終擺脫不了國民黨黑金人物的包袱，還選擇與他們站在一起，柯文哲依然是謊言連篇，從不願意面對並承擔爭議。甚至兩個人都對九二共識懷抱著期待，全世界皆知九二共識就是一國兩制，只有侯柯兩人，刻意裝無知。
張志豪說，賴清德昨天說，「民主不是大風吹，把國家交給錯誤的人、走錯方向就不能重來，國家也不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向」，相信國人明天會做出正確的選擇，選對的人，走對的路，穩健的讓台灣繼續前進。
【中央社 台北12日電】
另外，賴清德、蕭美琴全國競選總部發言人戴瑋姍、陳世凱今天也召開「藍白兩黨一般黑 炒地黑道一大堆」記者會。
戴瑋姍表示，選前最後一天，整理了藍白陣營與黑暗家族勢力手拉手站在一起，以及一邊喊土地正義一邊炒作土地的行為，希望選民在最後24小時，拉票、催票，審慎投下手中的一票，守護台灣得來不易的民主制度。
戴瑋姍說，侯友宜的凱旋苑租金暴漲5倍，即使有一半租不出去也不願意降價，說要以包租代管出租也根本只是在幫自己賺錢。侯友宜被各種踢爆後，企圖用補貼低收青年租金的方式來混淆視聽，結果很多學生看到新聞打電話想租房，才發現限制一堆，根本就是為了應付選舉，虛晃一招。
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