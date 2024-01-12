一度誤傳施明德過世 他曝真相、緊急更正訊息

今天深夜傳出前民進黨主席施明德過世的消息，但台北榮總隨即發出聲明，指醫療團隊積極治療中，勿散布不實消息，以免干擾醫療團隊及影響家屬情緒。知名社運人士何宗勳臉書也澄清，他昨天晚上看到好友群組的傳來的照片，看到「施明德夫人致感謝詞」因而誤會，經過與艾琳達求證，緊急更正訊息。

另外，何宗勳臉書貼照片可看到在教堂內有人帶著黑頭紗，但根據台灣新文教基金會前執行長黃惠君的臉書發文，該儀式是「求彌撒」，是幫施明德集氣，希望他早日脫離險境。

何宗勳臉書全文如下：

一早就被驚嚇到，虛驚一場事件始末。昨天晚上艾琳達在我們一些友好群組張貼一些照片。近凌晨時另一位先進寫到；施明德先生過世了？我不太看新聞，真的後知後覺，否則一定會去參加他的追思彌撒！ 然後，我看到留言時，去檢視照片，發現其中有一張電子看板照片寫「施明德夫人致感謝詞」，我研判沒錯。我也驚訝！如此低調到只有數十至親友人參加！而且完全沒有媒體報導！ 我簡單臉書書寫追悼，睡前總覺得怪怪。今天一早媒體發訊息確認，我為慎重起見，趕快打電話給艾琳達求證。 她說抱歉，沒說明清楚，是一群好友為他舉辦祈福活動！我一聽，嚇死！趕快掛電話更正訊息，不然會被罵翻！

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