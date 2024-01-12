快訊

最易患選舉症候群三星座 小孟老師：正義感爆棚波及他人

王家衛《繁花》有3原型人物 大紅背後是中共的上海情結？

海虎潛艦意外23天 失蹤士官妻悲問：為什麼找不到人

一度誤傳施明德過世 他曝真相、緊急更正訊息

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
深夜誤傳民進黨前主席施明德過世的消息，知名社運人士何宗勳臉書澄清是誤傳。圖／取自何宗勳臉書
深夜誤傳民進黨前主席施明德過世的消息，知名社運人士何宗勳臉書澄清是誤傳。圖／取自何宗勳臉書

今天深夜傳出前民進黨主席施明德過世的消息，但台北榮總隨即發出聲明，指醫療團隊積極治療中，勿散布不實消息，以免干擾醫療團隊及影響家屬情緒。知名社運人士何宗勳臉書也澄清，他昨天晚上看到好友群組的傳來的照片，看到「施明德夫人致感謝詞」因而誤會，經過與艾琳達求證，緊急更正訊息。

另外，何宗勳臉書貼照片可看到在教堂內有人帶著黑頭紗，但根據台灣新文教基金會前執行長黃惠君的臉書發文，該儀式是「求彌撒」，是幫施明德集氣，希望他早日脫離險境。

何宗勳臉書全文如下：

一早就被驚嚇到，虛驚一場事件始末。昨天晚上艾琳達在我們一些友好群組張貼一些照片。近凌晨時另一位先進寫到；施明德先生過世了？我不太看新聞，真的後知後覺，否則一定會去參加他的追思彌撒！

然後，我看到留言時，去檢視照片，發現其中有一張電子看板照片寫「施明德夫人致感謝詞」，我研判沒錯。我也驚訝！如此低調到只有數十至親友人參加！而且完全沒有媒體報導！

我簡單臉書書寫追悼，睡前總覺得怪怪。今天一早媒體發訊息確認，我為慎重起見，趕快打電話給艾琳達求證。

她說抱歉，沒說明清楚，是一群好友為他舉辦祈福活動！我一聽，嚇死！趕快掛電話更正訊息，不然會被罵翻！

施明德 民進黨 榮總

延伸閱讀

施明德積極治療中 台北榮總發聲明：請勿散布不實消息

施明德傳用葉克膜 北榮院長曝最新病情：團隊全力醫治

施明德傳裝葉克膜「生死存亡關頭」 游盈隆拜託民眾捐血救命

施明德病情惡化 侯友宜：集氣祝禱期盼度過難關

相關新聞

施明德積極治療中 台北榮總發聲明：請勿散布不實消息

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發，狀況危急入住台北榮總加護病房，今天凌晨網路一度傳出謠言，對此，台北榮總發出聲明澄清。

一度誤傳施明德過世 他曝真相、緊急更正訊息

今天深夜傳出前民進黨主席施明德過世的消息，但台北榮總隨即發出聲明，指醫療團隊積極治療中，勿散布不實消息，以免干擾醫療團隊...

聯合政府成侯康配催票機 若不修憲是否會變芭樂票？

「聯合政府」在選前一周被國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康當成催票機，不只侯友宜、趙少康再三保證，台中市長盧秀燕也表示不會接行政院長，國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜強調是國民黨的莊嚴承諾，就連前總統馬英九都以「藍白合六點協議見證人」身分自費刊廣告，表示會嚴格監促聯合政府成形。不過，在現行憲法並無相關規定下，「聯合政府」是否會變成「芭樂票」，備受關注。

劉建超會費納 白宮強調台海穩定

中共中央對外聯絡部部長劉建超率團訪美，十日會晤白宮首席副國家安全顧問費納，白宮事後透過聲明表示，會談觸及拜習舊金山峰會達...

觀察站／美中共同管控台海局勢 漸成形

白宮昨開了一場史無前例的台灣選舉背景簡報會，一方面重申不支持台灣獨立的基本立場，也警告北京不要挑釁；最重要的是，白宮表明...

拜登擬派代表團選後訪台 管控兩岸緊張與議題

台灣大選受國際矚目，白宮資深官員以「台灣選舉」為主題舉行背景簡報會。白宮資深官員說，將在台灣選後派非官方代表團訪台，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。