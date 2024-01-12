施明德積極治療中 台北榮總發聲明：請勿散布不實消息

「聯合政府」在選前一周被國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康當成催票機，不只侯友宜、趙少康再三保證，台中市長盧秀燕也表示不會接行政院長，國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜強調是國民黨的莊嚴承諾，就連前總統馬英九都以「藍白合六點協議見證人」身分自費刊廣告，表示會嚴格監促聯合政府成形。不過，在現行憲法並無相關規定下，「聯合政府」是否會變成「芭樂票」，備受關注。

2024-01-12 08:00