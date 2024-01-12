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施明德積極治療中 台北榮總發聲明：請勿散布不實消息

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
民進黨前主席施明德。本報資料照片
民進黨前主席施明德。本報資料照片

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發，狀況危急入住台北榮總加護病房，今天凌晨網路一度傳出謠言，對此，台北榮總發出聲明澄清。

台北榮總表示，「感謝各界對施主席的關心，台北榮總醫療團隊積極治療中，請勿散布不實的消息，以免干擾醫療團隊及影響家屬情緒。」

施明德去年底肝癌復發，媒體人陳文茜曾透露施明德在台北榮總救治。台灣民意基金會董事長游盈隆也曾於去年底在臉書呼籲民眾捐血，當時台北榮總院長陳威明表示，謝謝各界關心，基於病人隱私，施主席相關病況細節不便透露，捐血對國家社會是好事。北榮醫療團隊會全力醫治，也請外界盡量給予空間，減少打擾。

榮總 施明德 團隊 民進黨

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