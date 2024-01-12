劉建超會費納 白宮強調台海穩定

中共中央對外聯絡部部長劉建超率團訪美，十日會晤白宮首席副國家安全顧問費納，白宮事後透過聲明表示，會談觸及拜習舊金山峰會達成的共識，並討論包含台海在內的區域與全球議題；此外，費納強調了台海和平穩定的重要性。

白宮表示，這場會談是美國維持溝通管道暢通與負責任管理競爭的努力之一，兩人在舊金山元首峰會的基礎上，舉行坦率且具建設性的討論。

白宮表示，費納與劉建超也討論包含中東、俄烏戰爭和兩岸議題，費納強調台海與南海和平穩定的重要性。白宮聲明表示，費納與劉建超重申將支持美中持續高層外交和互動。

據中共中聯部發布，劉建超在華盛頓會見費納，雙方認為應繼續共同努力，推動落實中美兩國元首達成的重要共識和成果，並為此繼續保持溝通交流合作。雙方還就雙邊關係和國際地區問題交換意見。劉建超闡述了北京在台灣、南海等問題上的立場。

針對劉建超與費納會面，華爾街日報引述拜登政府官員的話指出，美方向劉建超傳遞的訊息是，北京不應試圖干涉台灣即將舉行的總統和立法委員選舉。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，北京近期的對外接觸，反映北京渴望看到拜登政府即使在美國大選年，也能維持中美關係的積極態勢。

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