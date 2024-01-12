聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉建超會費納 白宮強調台海穩定

聯合報／ 華盛頓記者張文馨廖士鋒／連線報導
中共中央對外聯絡部部長劉建超在台灣大選前訪美，被認為是要與美國聯手共管選後台海局勢。（路透）
中共中央對外聯絡部部長劉建超在台灣大選前訪美，被認為是要與美國聯手共管選後台海局勢。（路透）

中共中央對外聯絡部部長劉建超率團訪美，十日會晤白宮首席副國家安全顧問費納，白宮事後透過聲明表示，會談觸及拜習舊金山峰會達成的共識，並討論包含台海在內的區域與全球議題；此外，費納強調了台海和平穩定的重要性。

白宮表示，這場會談是美國維持溝通管道暢通與負責任管理競爭的努力之一，兩人在舊金山元首峰會的基礎上，舉行坦率且具建設性的討論。

白宮表示，費納與劉建超也討論包含中東、俄烏戰爭和兩岸議題，費納強調台海與南海和平穩定的重要性。白宮聲明表示，費納與劉建超重申將支持美中持續高層外交和互動。

據中共中聯部發布，劉建超在華盛頓會見費納，雙方認為應繼續共同努力，推動落實中美兩國元首達成的重要共識和成果，並為此繼續保持溝通交流合作。雙方還就雙邊關係和國際地區問題交換意見。劉建超闡述了北京在台灣、南海等問題上的立場。

針對劉建超與費納會面，華爾街日報引述拜登政府官員的話指出，美方向劉建超傳遞的訊息是，北京不應試圖干涉台灣即將舉行的總統和立法委員選舉。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，北京近期的對外接觸，反映北京渴望看到拜登政府即使在美國大選年，也能維持中美關係的積極態勢。

白宮 北京 舊金山 拜登

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德被列「危險朋友」 美先制出手看管？

拜登擬台大選後派團訪台 金融時報：時機敏感料激怒北京

被控藐視國會 杭特拜登突「現身」聽證 共和黨喊：馬上逮捕

從峇里島到舊金山…台大選前 北京加大暗示美國勿破壞現況

相關新聞

拜登擬派代表團選後訪台 白宮：不支持台灣獨立 支持兩岸對話

台灣大選受國際矚目，白宮資深官員以「台灣選舉」為主題舉行背景簡報會。白宮資深官員說，將在台灣選後派非官方代表團訪台，直接...

觀察站／美中共同管控台海局勢 漸成形

白宮昨開了一場史無前例的台灣選舉背景簡報會，一方面重申不支持台灣獨立的基本立場，也警告北京不要挑釁；最重要的是，白宮表明...

劉建超會費納 白宮強調台海穩定

中共中央對外聯絡部部長劉建超率團訪美，十日會晤白宮首席副國家安全顧問費納，白宮事後透過聲明表示，會談觸及拜習舊金山峰會達...

監院：近9年碩士學倫案54件遭撤學位 在職生占逾半

監察院今天通過監委調查報告，發現民國102年至111學年度博士、碩士違反學倫案共241件，當中遭撤銷碩士學位有54件，且...

總統、院長捲「錄音門」攸關國家政情機密 為何民進黨反噤聲了

2024總統大選前夕，蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌接連捲入「錄音門」事件，被懷疑偷錄的立委羅致政辯是「中共介選」手段。其實音檔辨識真偽，現行技術並不難，反倒是蔡、蘇未用擅長口號抨擊，民進黨為何幾乎噤聲？而萬一音檔是真的，那錄音者其心可誅，目的是炫耀層峰人脈、還是「保命符」，又或者是出賣情資的慣犯？執政黨都該給人民一個交代。...

紐時專欄作家紀思道：中國對台介選 美應引以為鑒

台灣本週末即將舉行總統暨立委大選，「紐約時報」專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）撰文指出，中國干預台灣選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。