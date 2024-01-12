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觀察站／美中共同管控台海局勢 漸成形

聯合報／ 華盛頓記者張文馨
未來美中共同管控台海局勢的格局，已逐漸隱隱成形。美聯社
未來美中共同管控台海局勢的格局，已逐漸隱隱成形。美聯社

白宮昨開了一場史無前例的台灣選舉背景簡報會，一方面重申不支持台灣獨立的基本立場，也警告北京不要挑釁；最重要的是，白宮表明在台灣選後，會派代表團和「總統當選人」會面，因為這是「管控」（manage）台海緊張的重要方式。

美國雖然一再重申尊重台灣的民主選舉結果，但從「派代表團見總統當選人」，以及「管控台海局勢」這些動作和宣示看來，美國對於台灣選舉結果，顯然已有定見和準備。

白宮近午時通知要在下午二時三十分舉行，二時十六分宣布延後至傍晚六時四十五分；簡報會開始前半小時，白宮釋出中共中央對外聯絡部部長劉建超與白宮副國安顧問費納（Jon Finer）的會談摘要。

正訪問華府的劉建超，公開談話未對台灣選舉說重話，但他和中國大陸外交部長王毅等官員近日公開要求白宮重申不支持台灣獨立，似也早就為主張台獨賴清德一旦當選後局面預作準備。

如果美中都已為賴清德當選做好準備及應變，白宮資深官員簡報會的說法似也反映未來美中台關係和台海局勢，華府和北京已取得初步共識，打算管控（manage）與先發制人（pre-empt）雙管齊下。

未來美中共同管控（co-manage）台海局勢的格局，已逐漸隱隱成形；一旦形成，好處是可彼此制約，或可避免意外，壞處是此後台灣在「兩大之間」，甚至已無「難為小」的空間。屆時台灣就算保有民主，自主和籌碼恐不復存。

美國將派遣非官方代表團在選後訪台會晤總統當選人，資深官員說，目的在討論與台灣強有力的非官方關係，清楚表示美國的「一個中國」政策立場，其實和美國對北京的作法類似。白宮事先畫下紅線，希望台灣新政府不要尋求獨立，脫離美國一中政策的框架，成為破壞現狀的那一方，讓中方動用武力合理化，導致美國捲入兩岸戰爭，這就是一種管控。

今年台灣將產生新總統，美國十一月也將有總統選舉。若拜登無法連任，未來繼任的共和黨總統很可能是捲土重來的川普，川普恐怕不見得願意延續前朝思維。台灣選後就算藉由美中共管台海，讓台海局勢維持某種程度的穩定，但隨著美國國內政治可能位移，仍存在很大的不穩定與變數。

美國 白宮 台海 川普 賴清德 台獨 拜登 王毅 一中政策

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