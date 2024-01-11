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趙少康要求柯文哲表態不跟綠組聯合政府 黃珊珊：用人唯才

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊。圖／聯合報資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊。圖／聯合報資料照片

選舉進入倒數，國民黨副總統候選人趙少康今天向民眾黨總統候選人柯文哲喊話，明確表態選舉後民眾黨絕不會和民進黨組成聯合內閣，且不會和民進黨一起商量共推立院正副院長。柯文哲競選總幹事黃珊珊今天下午受訪表示，顯然趙少康認為柯文哲會當選，柯文哲絕對會遵守承諾組成聯合內閣，不分黨派。

趙少康表示，柯文哲能不能在選舉前鄭重公開宣示，還是要偷偷摸摸、躲躲藏藏的不表態？柯文哲必須要把態度講清楚。

黃珊珊今天下午在柯文哲全國競選總部舉行記者會受訪表示，顯然趙少康認為柯文哲會當選，柯文哲當選總統絕對會遵守承諾，絕對會組成聯合內閣，用人唯才，不分黨派。

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