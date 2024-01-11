批民進黨手段惡劣 趙少康：用幾個罪威脅郭台銘
今在國民黨各基層群組，一封屬名鴻海創辦人郭台銘的公開信廣為流傳，內容表態支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，郭辦已否認該信為郭本人所發，聯電榮譽副董事長宣明智坦言是由他經手。趙少康今喊話郭台銘出來表示態度。
關於郭台銘的公開信。趙少康說，他不知道郭台銘最後是否表態，他還是建議郭台銘出來表示態度，他也知道郭的確被民進黨挾持住，民進黨用幾個罪威脅郭，郭現也不在國內，民進黨這手段很惡劣。趙喊話，就算支持郭台銘的人，也應該因為民進黨用這種手段，來支持侯康。
趙少康強調，侯康提出的政見開大門走大路，政見很多，也不一一講，只有投侯康，台灣才不會有戰爭，經濟才會繁榮，政治才會清廉，民進黨在路上，在什麼路上呢？在往戰爭爭路上，往貪腐路上。民進黨的車上坐著什麼人，不是豬哥、歪哥就是胎哥，還繼續投民進黨嗎，道理就這麼簡單。
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