高端合約何時公開？ 陳時中曝年限：時間到自然就解密

2024總統大選前夕，蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌接連捲入「錄音門」事件，被懷疑偷錄的立委羅致政辯是「中共介選」手段。其實音檔辨識真偽，現行技術並不難，反倒是蔡、蘇未用擅長口號抨擊，民進黨為何幾乎噤聲？而萬一音檔是真的，那錄音者其心可誅，目的是炫耀層峰人脈、還是「保命符」，又或者是出賣情資的慣犯？執政黨都該給人民一個交代。...

2024-01-11 14:53