高端合約何時公開？ 陳時中曝年限：時間到自然就解密
高端疫苗爭議持續延燒，衛福部前部長、民進黨北市競總主委陳時中今天幫立委候選人高嘉瑜掃街前接受媒體訪問表示，雖高端合約與一般商業合約不同，但衛福部要發布保密資訊，仍須經高端書面同意，合約簽訂保密5年，時間到自然會解密。
陳時中說明，合約中的資訊哪些是機密，會有一定定義，包含單價、原物料價格以及部分驗證資料都屬於廠商機密，雙方簽署合約後有義務保密，而高端疫苗合約，限制比較鬆，雖雙方對於機密都有保密義務，但沒有特別嚴格規定，若衛福部要發布這些資料必須經過高端書面同意，否則要負賠償責任。
陳時中說，保存、封存、保密三個意思不同，高端合約是簽訂保密5年，5年後不用經過什麼特別程序，自然就可以解密。
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