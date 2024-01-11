國台辦批蔡英文路線台獨 外交部：總統立場受國際認同

針對中國國務院台灣事務辦公室表示，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線。外交部對於北京當局再次公然恐嚇台灣人民和國際社會，介選意圖昭然若揭，表達強烈不滿與嚴厲譴責。

國台辦發言人陳斌華10日在記者會被問到對於民進黨總統候選人賴清德「延續蔡英文政策」的看法，陳彬華對此回應，近8年來兩岸關係急轉直下，從和平發展變成緊張對立，因為「蔡英文路線」就是台獨路線，賴清德稱將延續這種路線，就是要接著走謀獨挑釁的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

外交部對此表示，眾所周知，維持台海和平穩定現狀已經是國際社會普遍共識。蔡英文總統自2016年上任以來，始終信守承諾、致力維持現狀，並多次公開強調維持現狀就是我們的主張，也會全力阻止現狀被片面改變，而維持現狀也是當前台灣主流民意。蔡總統堅持追求和平的立場，更受到國際社會的高度認同，讓台灣走向世界，讓世界上架台灣；理性不挑釁，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進才是「蔡英文路線」。

外交部說，在我國即將舉行民主轉型後的第8次總統大選前夕，中國政府不理會國際社會的質疑和反感，全然不顧台灣人民的感受，企圖以所謂「戰爭與和平的選擇」進行恐嚇脅迫，此種公然介選的粗暴行徑才是造成兩岸關係及區域發展緊張對立的禍源，不僅無助於兩岸關係的良性發展、不利於台海及區域的和平穩定與繁榮，也不符合區域其他國家的利益和期待。

外交部呼籲北京當局深切自我檢討，懸崖勒馬，停止任何挑釁言論和行徑。

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