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兩岸關係相信習近平？ 政院：應相信台灣人民和民主
前總統馬英九日前接受「德國之聲」專訪時被問是否信任中國國家主席習近平時，表示就兩岸關係而言必須相信對方，引發討論。行政院發言人林子倫今天受訪表示，台灣是民主自由和法治的國家，只要是台灣的一份子，都應該要選擇相信台灣的人民和民主。
對於馬英九的說法，國民黨總統候選人侯友宜表示，他的想法和馬英九不一樣，在他任內不會觸及統一問題；國民黨副總統候選人趙少康也說，馬英九的講法不代表侯友宜。而明晚侯康的選前之夜，馬英九不會出席引發聯想，馬辦則表示「沒有受邀出席」。
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