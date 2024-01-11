選舉日電視台開票又會飆票騙收視率？ 學者籲公布計票法以示負責

大選將至，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，電視台播報票數有可能與中選會數字不同，但計票要有所本、要查證，並揭露票數資料來源；傳播學者則呼籲，新聞台了解觀眾看開票的心情，當然就會用「開最快、開最多」的方式，來吸引遙控器進而搶廣告搶錢，呼籲新聞台都能負責任地公布計票方法。

台灣師範大學大眾傳播研究所優聘教授陳炳宏今天在媒體上投書指出，各家電視台現正忙著準備選舉日的開票作業，工作目標只有一個，就是如何能做到「票開最快、開最多」，好讓觀眾把遙控器轉到其電視頻道，就可贏得最高的收視率，然後換到最多的廣告收入，「因為電視台都知道，觀眾看開票，遙控器永遠往開最多票數的那台轉，誰會在意正確性啊？」

他舉2020年總統大選電視台開票為例，當天好幾個電視台在4點3分即紛紛開出票來，可是投票才結束3分鐘，開票所如何能開出選票？到4點41分，T台領先所有電視台，率先讓蔡英文開出破百萬的100萬4618票，這時靠收視率換廣告來養活自己，但也同時要擔負公共媒體職責的華視，開出的票數只有4萬1999票。然而公共電視還掛著0票，因根據中選會開票紀錄，4點41分時，全國根本沒有任何投開票所已開完票報到中選會來。

4點56分T台讓蔡英文開出153萬9628票時，三立早在4點55分時，就把蔡總統的票開到208萬3255票。

陳炳宏指出，當觀眾的心情都在追開最多票的那台時，這時便給電視台見縫插針的機會，因為他們了解觀眾看開票的動機，當然就會用「開最快、開最多」來吸引遙控器，然後贏得收視率既廣告收入。這個對電視台而言再簡單不過的賺錢邏輯，已騙了台灣關心選舉的觀眾超過20年，主管機關也常不知所措，例如NCC要求「真實、有所本、可供查證」的原則還是空話，如果本周六開票亂象再度發生，NCC是否會有處置，民眾好像也只能靜觀其變。

陳炳宏建議，希望電視台基於自重及尊重觀眾，能在4點開始飆票前，先負責任的公布如何規劃開票作業、如何抽選並公布開票所、工讀生如何報票，電腦如何計票等作業。即便其開票設計只是根據小規模票所開票結果的預測法，採用「章魚哥里」做比例放大報票法都行，只要能負責任的公布計票法，那屆時就是觀眾自己的選擇，就沒有騙收視率的疑慮。

商品推薦