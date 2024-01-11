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美參眾兩院選前提決議肯定台灣民主 外交部：誠摯感謝

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖為美國與中華民國國旗。 圖／聯合報系資料照片
圖為美國與中華民國國旗。 圖／聯合報系資料照片

總統大選前夕，美國聯邦參眾兩院兩黨議員在兩院提出決議案，肯定台灣樹立印太區域及全球的民主典範，同時關切中國大陸干預台灣選舉情事，無論台灣選舉結果為何，美方將致力維持台美夥伴關係，支持台灣防衛及人民自由。外交部表示，對於美國國會不分黨派堅定支持台美關係及台灣的民主，誠摯感謝。

外交部指出，決議案是由聯邦參議員Dan Sullivan及Tim Kaine領銜提出，獲得38位跨黨派重量級參議員連署響應，包括參議院民主黨黨鞭Richard Durbin、參議院外交委員會亞太小組主席Chris Van Hollen，共和黨首席議員Mitt Romney，以及Chris Coons、Jeanne Shaheen、John Cornyn、Tammy Duckworth、Thom Tillis等，美東時間1月11日正式提出。

眾議院國會台灣連線四位共同主席Gerald Connolly、Mario Diaz-Balart、Ami Bera及Andy Barr在美東時間1月10日領銜提出眾議院版本決議案，目前35位兩黨眾議員連署，包括眾議院外交委員會主席Michael McCaul、美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席Mike Gallagher及民主黨首席議員Raja Krishnamoorthi等兩黨議員連署支持。

外交部表示，決議內容肯定台灣為印太區域及全球樹立治理典範；台灣民主為自由世界的重要戰略力量，是當代台美關係不可或缺的一部分；關切中國共產黨干預台灣2024年選舉情形；無論台灣的選舉結果，美方承諾延續與台灣在外交、資訊、軍事、經濟及文化等領域的夥伴關係；美方承諾將運用一切美國的力量進行有效嚇阻，以支持台灣自我防衛及其人民的自由。

外交部說，在我國即將舉行重要的民主選舉前夕，美國國會率先透過立法行動表達對我國民主自由的高度重視與強勁支持，外交部由衷感謝。

美國 外交部 台美關係

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