拜登擬派代表團選後訪台？ 外交部：美無意改變現狀

英國「金融時報」報導，美國總統拜登（Joe Biden）擬派遣由前任官員組成的高階代表團在台灣大選後訪台，報導並指出，此舉可能提高美中穩定緊張關係的難度，外交部對此表示，美國不是意圖改變現狀的一方。

「金融時報」（Financial Times）援引知情人士說法報導指出，白宮規劃由民主黨籍前美國國務院副國務卿史坦柏格（James Steinberg）以及共和黨籍國家安全顧問海德里（Stephen Hadley）率領跨黨派代表團訪台，不過報導中也表示，有一名美國前任官員認為，拜登此舉有風險、可能招致反效果。

外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健表示，針對「金融時報」報導指出，美方擬於選後派遣高階代表團訪台等內容，外交部沒有評論，也沒有相關資訊可提供。

不過他表示，外交部注意到，近來有部分論述似乎暗示台美任何正常互動可能影響美中關係穩定；外交部強調，各國都清楚認知台灣、美國都不是意圖改變現狀的一方，我國將與理念相近國家持續合作，致力維護台海及印太區域和平、穩定與繁榮。

商品推薦